Cinco cosas que tenés que saber de Carlos Macchi

“Mi once ideal lo voy a hacer con el equipo con el que estuve más años en Primera división. Podría armar un equipo con jugadores que pasaron por la Selección juvenil o por la Selección mayor, pero considero que por Liverpool pasaron muchos futbolistas de calidad, con los que supimos integrar siempre un gran plantel y, por sobre todas las cosas, un gran grupo humano. Entonces, lo que hago es ir eligiendo a los jugadores que en distintos momentos supe tener de compañeros y con los que, sinceramente, disfruté mucho jugar con ellos. Afuera me quedan jugadores como Marcelo Tejera, Hernán Figueredo, Carlos Núñez, Elías Figueroa, Matías González, Maximiliano Montero. Pero tenía que elegir y me quedo con esta oncena”, afirmó Carlos Macchi.



1 Rival más duro

“Me quedo con mi debut en una Liguilla del año 1995. Fue Peñarol-Liverpool. Jacinto Cabrera, un zaguero de Liverpool, me dio la bienvenida a lo que era el fútbol de Primera. Era una pelota dividida, la dejó correr y yo con mis ganas y entusiasmo de robársela me llevé un impacto que me movió todo el cuerpo. Otro fue el ‘Chengue’ Richard Morales”.

2 El mejor gol

“No fueron muchos y tampoco fueron exuberantes, pero me quedo con el más lindo que, justamente, se lo hice a Liverpool. Fue con Rentistas, peleábamos los dos por el descenso en Belvedere. Íbamos 1-1, quito una pelota en la mitad de la cancha y medio en velocidad paso a dos jugadores y luego de una pared le defino a Jorge Seré. Fue rápido, preciso y con técnica”.

3 El mayor error

“Capaz que una de las decisiones que tomé y hoy creo que fue un error fue volverme de Costa Rica. Tenía posibilidades de seguir trabajando y de estar en un país muy tranquilo y muy bonito. Opté por volver porque había chance de estar en Cerro con Francisco Salomón, pero después tuve la oportunidad muy bonita de sumarme a Rentistas y concretar el ascenso”.

4 Viviría en...

“En Uruguay. Yo amo a mi país. Estamos pasando momentos difíciles, pero se extraña mucho cuando uno no está en su tierra, con su gente. Me quedo siempre con Uruguay, la costa, el Interior. Nací en Montevideo, pero me gusta mucho la tranquilidad, me gusta la costa y no lo cambio por nada. Sí, me quedo con Montevideo, con Uruguay, por encima de todo”.

5 Mejor equipo

“Por lejos es el Peñarol de 1995. Fue cuando ascendí. Gregorio Pérez me dio la oportunidad de estar en Primera división y había jugadores como Bengoechea, Aguirregaray, Gutiérrez, Herrera, Pereira, Dorta, Rotundo, ‘Toni’ Pacheco, ‘Lucho’ Romero, el ‘Bola’ Lima. Por experiencia y trayectoria me quedo con ese equipo de Peñarol”.