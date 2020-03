Cinco cosas que tenés que saber de Antonio Alzamendi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Lo armo con los jugadores que creo que fueron fenómenos en su época y, además, porque me sentí muy bien jugando con ellos. Los elegí sabiendo que dejó otros cracks afuera, porque me tocó vivir una época de oro. Abundaban los punteros, Venancio (Ramos) me encantaba y Ruben Sosa fue el mejor por lejos. Podría hacerlo con argentinos y ahí colocaría a Nery Pumpido, Jorge Gordillo, Hugo Villaverde, Oscar Ruggeri, Daniel Killer, Héctor Enrique, Rubén Galván, Norberto Alonso, Ricardo Bochini, Claudio Caniggia y el ‘Búfalo” Juan Funes. Y estoy dejando afuera al ‘Pato’ Ubaldo Fillol, Alberto Tarantini, Norberto Outes, Alejandro Barberón, Enzo Trossero, pahh. Cracks, todos, y fantásticos compañeros. Siempre me protegieron”, sentenció Antonio Alzamendi.



El equipo ideal de Antonio Alzamendi.

1 El rival más duro

“No tengo dudas que Argentinos Juniors fue un rival durísimo para mí. Fue el único que equipo que nos ganó cuando estuve en River. Qué manera de jugar. Tenían un equipazo. Ah, no me puedo olvidar de la final del mundo de 1986 contra el Estrella de Bucarest, fue un partido durísimo porque ellos tenían la base de la selección de Rumania”.

2 El mejor gol

“Por suerte tengo muchos goles para recordar, como aquel de la final Intercontinental contra el Estrella de Bucarest, pero es imposible que alguno de ellos se coloque por encima del gol que le hice a Argentina en el Monumental de Núñez (1987). La emoción que se siente con la Selección no es comparable con nada y mucho menos en un clásico. Inolvidable”.

3 El mayor error

“A veces cuando se toman las decisiones lo único que se hace es analizar ese momento y no se proyecta hacia adelante. Con el tiempo se evalúa de forma diferente y por eso hoy estoy seguro que el mayor error que cometí fue el haberme ido de Independiente porque reaccioné caliente porque entendía que no se estaba valorando mi esfuerzo”.

4 Viviría en...

“En mi pueblo y con mi gente, porque Durazno es mi casa, mi lugar preferido. Lamentablemente no pude hacerlo y tuve que emigrar. Si eso sucedió es porque fui engañado en un trabajo que me ilusionó mucho. No me cumplieron con la palabra y me fui. Hoy estoy feliz en Cardona. Eso sí, por momentos de paz también disfruto mucho estar en Piriápolis”.

5 El mejor equipo

“El mejor lo elijo por razones diferentes a lo que podría ser la conformación de un cuadrazo. Hay valores que son muy especiales y la verdad es que Sud América gana porque me dio todo al principio. Me mostró profesionalmente. Aprendí a ser profesional y tuve un respaldo ejemplar de los dirigentes, compañeros y el gran Roque Santucci”.