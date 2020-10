Cinco cosas que tenés que saber de Álvaro Gutiérrez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“No sabés lo difícil que es nombrar once jugadores cuando tuve la fortuna de estar al lado de enormes futbolistas. No daría el espacio para nombrar la cantidad de equipos que podría armar. Así que voy a construir un once con aquel maravilloso equipo de Bella Vista con el que salimos campeones uruguayos. Si me quedo con este once es porque Bella Vista me dio las herramientas para desarrollarme. Allí hice desde la Séptima hasta la Primera división. Además, con ese gran grupo fuimos capaces de lograr algo que hoy en día sería muy valorado. De hecho ese título fue el máximo logro del club en sus 100 años de historia. Y, no puedo olvidarme, tampoco, que ese fue mi primer campeonato ganado a nivel profesional”, expresó Álvaro Gutiérrez.

1 El rival más duro

“El más duro que tocó enfrentar fue en España. Era el argentino de la Real Sociedad Juan Gómez. La verdad que hubo un partido en San Sebastián donde nos dimos patadas y codazos y piñazos todo el tiempo. Terminamos, nos fuimos a buscar y cuando nos miramos a la cara nos dimos la mano fuerte. Entendimos que en el partido dimos y recibimos sin chistar”.

2 El mejor gol

“No hice muchos goles, uno de ellos fue en un clásico en una Liguilla, pero creo que me quedo con la definición por penales de la Copa América de 1995. Había muchísimo en juego, me tocó patear el cuarto penal, que si lo hacíamos pasábamos a Brasil. Hubo mucha presión y, sinceramente, fue algo que disfruté mucho y nos dio la posibilidad de ser campeones”.

Álvaro Gutiérrez y el festejo de su penal en la final de la Copa América 1995.

3 El mayor error

“Los errores se cometen, pero evidentemente sin querer. En un momento de mi carrera, donde estaba convencido de hacer una cosa, de tomar una decisión, escuché a otras personas que me ofrecieron otro punto de vista y me dejé influenciar. Ahí aprendí, que cuando yo era el que tenía la convicción y donde mi instinto me decía cuál era el camino, tenía que ser más firme”.

4 Viviría en...

“Sin ser Uruguay, que por algo estoy viviendo en el país, hay varios lugares en el mundo que me encantan. Estados Unidos me fascina por muchas cosas, me gustan los coches americanos, me gusta el país con sus diferentes climas y lugares. Pero viviría en Valladolid porque ahí tuve unos años muy buenos y muy lindos. Hice grandes amigos y tengo un recuerdo lindo de su gente”.

5 El mejor equipo

“Es difícil de elegir porque tuve la dicha de jugar en grandes equipos. El Bella Vista de 1990, equipo humilde, sacrificado, campeón uruguayo. Nacional de 1992 tenía muchísima calidad, era un equipo fuerte. En Uruguay de 1995 jugué con Francescoli, Ruben Sosa y el otro el Valladolid de 96/97 con el que clasificamos a la UEFA”.