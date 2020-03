Cinco cosas que tenés que saber de Alejandro Lembo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“No es una decisión fácil armar un equipo ideal porque siempre vas a dejar afuera a muchos jugadores que, es indudable, que merecerían estar por todo lo que hicieron. Además, perfectamente podría armar un equipo solamente con jugadores uruguayos, o solamente con jugadores que fueron mis compañeros o incluso con los que tuve de adversarios. Me cuesta optar por un equipo formado por futbolistas uruguayos porque no quiero olvidarme de ninguno, dado que tuve la suerte de compartir equipo con muchos muy buenos. Así que lo que hago es formar un once ideal con todos futbolistas extranjeros y que tuve la suerte de enfrentar o de compartir vestuario. En este caso, para mí fueron todos genios mundiales”, aseguró Alejandro Lembo.



1 Rival más duro

“Ronaldo, era una bestia. Un delantero impredecible, era una auténtica pesadilla para cualquier defensa. No había partido en el que no te hiciera sufrir, no importa si podías terminar ganando el compromiso, porque él seguro te iba a castigar. Cuando lo enfrenté siempre hizo goles. Lo veías picar y ya sabías que se te venía un gran problema encima”.

2 El mejor gol

“Lo elijo por la importancia. Fue en la tanda de penales de San Mamés, semifinal de la Copa del Rey de 2005. Pedí y tiré el quinto penal que nos permitió superar al Athletic de Bilbao y llegar a la final. Estaba convencido que nos iba a dar la clasificación. Fue en un ambiente tremendo porque parecía que el estadio se movía. Después ganamos el título al vencer a Osasuna”.

3 El mayor error

“De verdad no encuentro uno en particular, o que me haya marcado en alguna situación especial. Sí sé que fueron muchos, pero también sé que cuando se dieron fueron por acciones o decisiones que se analizaban en esas circunstancias como las mejores. También tengo claro que todos esos errores lo que terminaron logrando es que se fuera creciendo, aprendiendo”.

4 Viviría en...

“En Sevilla. En primer lugar porque pude vivir una etapa muy linda de mi vida, porque mis dos primeros hijos nacieron allí, porque la gente es fabulosa, cálida, respetuosa, y porque la ciudad es realmente muy linda. Es una ciudad grande, tiene de todo. Si no viviese en Uruguay ese sería el otro lugar del planeta en el que me gustaría estar”.

5 Mejor equipo

“Esto es simple: en este caso apelo al sentimiento. Podría optar por diferentes opciones y hasta dar argumentos para sostener la elección, pero no hay lugar a análisis ni a comparaciones. Siempre voy a elegir a Nacional porque considero que formamos grandes equipos en Nacional y porque el sentimiento es fuerte”.