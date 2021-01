Cinco cosas que tenés que saber de Adolfo Barán

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Primero jugaría con tres delanteros y con un mediocampo de mucho fútbol. Es bravo elegir, porque tengo varios jugadores más para incluir en un once ideal, por eso además de los once voy a nombrar a algunos otros de los que no me quiero olvidar. Acá están, por ejemplo, el ‘Gallego’ Ferro, el ‘Pepe’ Herrera, el ‘Tano’ Gutiérrez, el ‘Pato’ Castro y el ‘Chueco’ Perdomo. Además, Carlos Larrañaga y Jorge Villazán que además de habilitarme notable eran terribles, imparables. De nueve, con estos jugadores podría ponerme yo (risas). De suplente tengo a otra bestia como el ‘Pato’ Aguilera. Creo que me armé un plantel espectacular. Haber jugado con ellos fue una de las cosas más lindas que me dejó el fútbol”, afirma Adolfo Barán.



1 El rival más duro

“En los primeros partidos que me tocó jugar con Rentistas en el año 1980 enfrenté al Peñarol del ‘Indio’Olivera y el ‘Toto’ Peruena en la zaga. No sabés lo que fue mi cara, tenía 18 años, cuando los tuve que enfrentar. Eran fuertes y tenían una personalidad bárbara. Como equipo, el que era bravo porque siempre estaba bien parado y muy aplicado atrás era Defensor”.

2 El mejor gol

“Voy a elegir dos goles. El que le hice a Argentina en el Sudamericano Juvenil de 1981. Yo hice el cuarto gol contra aquel equipo que tenía a Ruggeri y Burruchaga, entre otros. Después el gol clásico que en tres toques llegamos al arco. Fernando Álvez se la pasó al ‘Dito’ Da Silva que me metió un pase terrible y yo definí de primera. Agarré a Jorge Seré saliendo y pude definir”.

3 El mayor error

“Creo que el mayor error fue no renovar en Japón. Estaba con Eduardo Acevedo y el ‘Bomba’ Villar y el técnico japonés me quería. Yo jugaba en la Toshiba, habían calculado que en unos años iban a bajar las ganancias y querían hacer un recorte salarial. Cuando me ofrecieron volver ganando un 10% menos, yo era el goleador, me enojé y no acepté regresar por el recorte”.

4 Viviría en...

“La verdad, me tocó estar en Tokio, Viña del Mar, Bogotá, ciudades espectaculares, pero naturalmente que a las ciudades las acompañan otras cosas y uno se siente más cómodo es con su gente, acá en Uruguay. En mi caso en Montevideo. Tengo a mi familia, los amigos, los hijos, no podría irme a vivir a otro lugar. Bueno... viviría en Bella Vista, porque es un lugar paradisíaco”.

5 El mejor equipo

“Sin dudas fue la Selección juvenil de 1981, que ahora en marzo vamos a cumplir 40 años. Tenía un plantel impresionante e hicimos un grupo muy unido porque estuvimos un mes fuera del país, todos juntos. En Bella Vista, donde estuve seis años, también formamos un cuadrazo y no me olvido de El Fortín en la cancha de la Escuelita”.