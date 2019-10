Cinco claves que explican el mal momento de un Peñarol que no levanta cabeza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

No habían pasado 10 minutos del final del partido en Las Piedras y los jugadores de Peñarol dejaban el Parque Artigas con la cabeza baja y signos de bronca.

Se había escapado otro partido que así como pudo y tuvo oportunidades como para ganarlo, bien pudo perderlo y por goleada.

Peñarol volvió a dejar puntos y ya perdió la brújula By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Peñarol volvió a dejar puntos y ya perdió la brújula

La cara de los protagonistas lo decía todo. El clima no era el mejor y si bien los hinchas no recriminaron tanto como cuando en ese mismo escenario el aurinegro igualó con Juventud en la tercera fecha del Torneo Clausura el sábado 21 de septiembre, los jugadores saben que siguen estando en el debe con su gente, pero sobre todo con ellos mismos.

Es que si hay alguien que puede sacar a Peñarol de este mal momento no son otros que los futbolistas que salen a la cancha y el cuerpo técnico que después de otro empate, sigue estando en el ojo de la tormenta porque el crédito de Diego López cada vez es menor y todos lo saben.

Diego López: "Tenemos que estar fuertes" By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Diego López: "Tenemos que estar fuertes"

Peñarol está sumergido hoy en una crisis deportiva. Los resultados no aparecen, el juego no se ve, el estado físico de muchos de sus jugadores importantes y referentes no es el mejor y eso se ve reflejado en la tabla de posiciones.

Tras la sexta fecha del Torneo Clausura, el aurinegro quedó a siete puntos de Nacional y se ubica en la quinta posición con 11 unidades producto de tres victorias, dos empates y una derrota hasta el momento.

Peñarol volvió a dejar puntos y cada vez está más lejos en la Anual By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Peñarol volvió a dejar puntos y cada vez está más lejos en la Anual

Pero además, en la Tabla Anual, instancia clave para la definición del Campeonato Uruguayo, el carbonero está tercero, a ocho puntos del líder Nacional y a cuatro de Cerro Largo, que está segundo.

Si bien todavía falta mucho, ya pasó la tercera parte del Clausura y Peñarol sabe que tiene que dar vuelta la página enseguida para buscar retomar el camino de la victoria porque de otra forma, pueden llegar decisiones importantes desde un Consejo Directivo que no está nada conforme con el rendimiento de los jugadores y el cuerpo técnico.

Ahora se vendrá Boston River y la presión crece: ganar o ganar. No hay otra.

El juego de Peñarol No aparece el fútbol Desde el Torneo Intermedio Peñarol bajó su rendimiento futbolístico y ya no es el equipo que avasallaba a sus rivales en el Apertura. Las bandas no funcionan, el entrenador cambió de sistema y tampoco hay respuestas. Además, cuando hay goles a favor, los sufre en contra con desatenciones defensivas.

El físico Está en el debe Un aspecto clave de este magro momento de Peñarol es el estado físico de muchos de sus jugadores. El cambio de profe aún no surgió efecto. Con la salida de Valenzuela, el aurinegro perdió a un gran profesional y también motivador que sabía cómo manejar a los jugadores, sobre todo a los de más edad que hoy están en el debe.

Los resultados No se le dan En el Torneo Clausura, Peñarol suma tres triunfos, dos empates y una derrota. Ganó uno de los últimos cuatro encuentros que disputó y todo eso es consecuencia de un juego que no aparece y un rendimiento físico que deja dudas pero que también se las genera al entrenador a la hora de armar el equipo.

Los referentes Aparecen en cuentagotas Otro punto clave de este Peñarol con el del inicio de la temporada es la actuación de los referentes. Ayer faltó Formiliano y la zaga lo extrañó un montón. Guzmán Pereira no atraviesa su mejor momento y fue al banco. Cristian Rodríguez está lejos de su nivel. Los que más sacan la cara por el equipo son Walter Gargano y Lucas Viatri.