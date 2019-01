Cinco celestes entre los 100 mejores del 2018 según The Guardian

The Guardian, uno de los medios más importantes del mundo, publicó la lista de los mejores 100 jugadores del 2018 como suele ocurrir año tras año haciendo un repaso de lo mejor que sucedió.

Un año que tuvo Mundial y en el que hubo muchos jugadores destacados en sus respectivas ligas y teniendo en cuenta esto, el medio británico estableció una lista que está integrada por cinco uruguayos.

puesto 14 Luis Suárez

"Suárez tiene el mejor trasero en el fútbol, ​​y sus pies tampoco están mal. Pocos delanteros usan su cuerpo tan bien, golpeando a los oponentes con gran efecto. Y aunque ha habido momentos en los que parece estar desacelerándose (su récord de goles en Europa también ha sido pobre), sigue siendo importante, no solo por lo que hace, sino por lo que permite que otros hagan. Los números son extraordinarios y él es mucho mejor técnicamente de lo que muchos reconocen, incluido él mismo. Tiende a verse a sí mismo como un futbolista limitado, lo que podría ser la razón por la que es tan bueno", escribió Sid Lowe sobre el "Pistolero" que ascendió un puesto respecto a 2017.

PUESTO 21 Edinson Cavani

"El mejor elogio proviene de los rivales. "Puede jugar para el PSG, pero creo que Cavani es extraordinario y subestimado", dijo el defensa del Marsella Adil Rami en marzo. "Realmente me gusta este chico. Es un infierno de delantero con una gran tenacidad ”. Durante gran parte de su carrera en PSG Cavani ha jugado un papel secundario para otros, desde Zlatan Ibrahimovic hasta Neymar. Pero eso no le impidió convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos del club este año, alcanzando la cifra de 157 goles en 229 partidos (y continuando después). También ayudó a Uruguay para llegar a los cuartos de final de la Copa del Mundo, solo que una lesión lo dejó fuera del enfrentamiento con Francia", aseguró Paul Doyle sobre un jugador que bajó ocho lugares respecto a 2017.

puesto 34 Diego Godín

"'El fútbol ha cambiado', dice Godín. 'Todo el mundo quiere jugar bien ahora; Quieren sacar el balón, el portero, los jugadores, muchos toques. Ha funcionado para muchos equipos... pero algunos se olvidan del otro lado del juego. Para usar la pelota, tienes que recuperarla. Necesitas saber cómo hacerlo, y no es tan fácil'. No lo es, no. Pero Godín es muy, muy bueno en eso. Y si lo que él hace no siempre es "bueno", maldito infierno, siempre lo quieres en tu equipo", comenta Sid Lowe sobre el "Faraón" que escaló 29 posiciones en relación al año pasado.

PUESTO 93 Lucas Torreira

"Un año de torbellino para el pequeño uruguayo. Evolucionó desde una pieza central muy querida en Sampdoria en la Serie A, a través de una serie estelar de actuaciones que lo convirtió en un titular para su país durante la Copa del Mundo, a una figura de culto enormemente influyente en el Arsenal. Transmite toda la energía e intensidad que Unai Emery quiere desde el corazón del mediocampo, con su movimiento instintivo para interrumpir a la oposición y su pensamiento rápido para un pase rápido. En solo unos pocos juegos se volvió esencial para el Arsenal y Uruguay. Se espera que esta nueva entrada en la lista aumente para la de 2019", precisó Amy Lawrence sobre el fraybentino que por primera vez integra esta lista.

PUESTO 100 José María Giménez

"No jugar en la final de la Liga de Campeones 2016 contra el Real Madrid en Milán lo dejó preguntándose por su futuro en el Atlético, pero José María Giménez dijo que vio algo de Uruguay en su club, y no solo el hombre que estaba a su lado en el corazón de la Defensa cuando se convirtió en un habitual. Ganador de la Europa League, un defensor central rápido y agresivo, firmó un nuevo contrato en el verano. Obtuvo un gol ganador en el minuto 89 cuando Uruguay tuvo un comienzo complicado contra Egipto en la Copa del Mundo y contribuyó a que su país alcanzara los cuartos de final. Una nueva entrada en esta lista para quien tiene mucho para crecer", aseguró Sid Lowe sobre el zaguero celeste.

Los diez mejores.

Pese a que los uruguayos quedaron un tanto lejos de los puestos más altos, vale la pena repasar a quienes quedaron en las mejores ubicaciones de esta lista de 100 jugadores.

El croata Luka Modric sumó un nuevo reconocimiento finalizando en la primera posición por delante del portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi.

La cuarta posición se la adjudicó el francés Kylian Mbappé, mientras que Mohamed Salah quedó quinto, Antoine Griezmann sexto y Eden Hazard en el séptimo lugar.

Los tres restantes quedaron conformados por el belga Kevin De Bruyne, que terminó octavo, el inglés Harry Kane que culminó en la novena posición y el francés N'Golo Kanté, ubicado en el décimo lugar.

Gonzalo Martínez: el único de Sudamérica.

El campeón de la Copa Libertadores con River Plate y con futuro en el Atlanta United de la MLS, Gonzalo Martínez, es el único que integra esta lista y que juega en el fútbol de Sudamérica.

Ubicado en el puesto 94, The Guardian establece que "el nombre de Martínez fue escrito rápidamente en la historia cuando, a medida que avanzaban los segundos en la final de la Copa Libertadores corrió a lo largo del campo y le garantizó a River Plate una victoria que, para bien o para mal, nunca se olvidará".

"En cuanto a las aprobaciones, será difícil de superar: se unirá al campeón de la MLS Atlanta United en enero y la liga norteamericana tiene una joya en sus manos. En los últimos tres años se ha convertido en la fuerza creativa, a menudo explosiva, de River, los objetivos y las asistencias que fluyen libremente, y sus actuaciones ganaron un importante debut internacional contra Guatemala en septiembre", agrega Nick Ames.

"Martínez, conocido por su apodo "Pity", anotó en ese juego y los clubes europeos que lo ignoraron pueden comenzar a lamentarse si la tendencia de su juego continúa".