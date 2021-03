A cinco años de su fallecimiento, vale la pena recordar lo que hacía Johan Cruyff

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El FC Barcelona, por medio de su presidente Joan Laporta, otras autoridades, y junto a Susila Cruyff, rindieron un homenaje al exjugador y exentrendor del conjunto azulgrana Johan Cruyff. En el quinto aniversario de su fallecimiento, la FIFA también evocó al extraordinario jugador holandés que se elevó al Olimpo de los más grandes de todos los tiempos.

"Johan ha sido el personaje más importante de la historia moderna del FC Barcelona. Como jugador, transformó el fútbol en arte y nos dio la Liga del 73-74, con un 0-5 en el Bernabéu que queda en la memoria colectiva de todos los culés", recordó Laporta.

La FIFA en tanto, evocó la figura de Cruyff a través de las palabras de quienes supieron tenerlo de compañero, de rival o de entrenador.

Pep Guardiola

"Johan Cruyff pintó la capilla. Los entrenadores del Barcelona solo la restauramos o la mejoramos. Yo no sabía nada de fútbol hasta que conocí a Johan Cruyff. Para mí es el entrenador más influyente de todos los tiempos".

Marco van Basten

"Era tan perfecto técnicamente que dejó de intentar mejorar cuando era un niño. En vez de eso, se obsesionó con el aspecto táctico, ¡de niño!. Así que sobre el césped no solo tenías al mejor jugador del mundo, también a un genio táctico mostrándole a todo el mundo qué hacer".

Carlos Alberto

"A Río de Janeiro se la conoce como "La Ciudad Maravillosa". La gente viene aquí y se queda encandilada, les encanta. Cruyff era como Río. La gente lo veía y se quedaba encandilada, les encantaba".

Gary Lineker

"Hizo más para hacer el fútbol bonito más bonito que nadie en la historia".

Jesper Olsen

"Messi y Ronaldo son asombrosos increíbles, pero Cruyff era un jugador asombroso y mucho más influyente sobre el césped. Tenía una visión del juego increíble. Era un gran comunicador. Si tenías que ganar un partido de fútbol, no había nadie mejor con quien contar que Cruyff".

Franz Beckenbauer

"Fue sin duda el mejor jugador que ha producido Europa".

Pelé

"La gente siempre me preguntaba, '¿Qué jugadores te gustaría que fueran brasileños?', y yo decía, 'Ninguno. Hay algunos jugadores increíbles a los que admiro cuando los veo, pero no me gustaría que ninguno fuese brasileño'. Y luego vi a Cruyff y me hubiese gustado que fuese brasileño. Era un placer verlo".

Jorge Valdano

"Nunca he visto a nadie gobernar los partidos con la autoridad con la que lo hacía Cruyff. Mandaba él. Mucho más que su equipo, el árbitro o la afición. Su control sobre lo que sucedía en la cancha era increíble. Era a la vez jugador, entrenador y árbitro".