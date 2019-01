Christian Oliva se despidió del club que ama, de sus compañeros y de la hinchada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El joven mediocampista Christian Oliva recurrió a la red social Instagram para despedirse del club que ama, de sus compañeros, de los funcionarios de Nacional y de la hinchada que siempre estuvo "en las buenas y en las otras".

Solucionada su transferencia, Oliva escribió: "hoy no es un día más, hoy me despido del cuadro que me vio crecer, que me formó como futbolista. No es fácil irse del club que uno ama, pero como todo futbolista uno quiere dar el paso en su carrera y yo creo que este es el mío".

En la nota que incluyó un extenso agradecimiento a quienes estuvieron a su alrededor, Oliva no se olvidó de Bella Vista. "Quiero agradecerle a Bella Vista también, club que me abrió las puertas cuando no tenía cuadro y me brindaron todo su apoyo. También quería agradecerle a todos los funcionarios del club que hacen un trabajo grande que no se ve tanto. Agradecerle a mis compañeros como me trataron cuando subí a Primera División, cuerpo técnico y a toda esa hinchada hermosa que siempre estuvo en las buenas y en las otras".

Oliva terminó despidiéndose con un "Vamo Arriba Nacional"