En la noche de este martes quedó confirmado que Christian Ferreyra será el árbitro del clásico entre Nacional y Peñarol que se jugará el próximo domingo 1° de septiembre a partir de la hora 15.00 en el Estadio Centenario.

Ferreyra estará secundado por Carlos Barreiro y Agustín Berisso, mientras que el cuarto árbitro será Jonathan Fuentes.

Gustavo Tejera, que era otro de los candidatos, será el juez principal del partido entre Cerro Largo y Fénix que se jugará el sábado a la hora 15.00 en el Estadio Ubilla de Melo.

El resto de los árbitros: Daniel Rodríguez estará en Defensor Sporting vs. Boston River; Andrés Matonte en Progreso vs. Juventud; Andrés Cunha en Racing vs. Rampla Juniors; Leodán González en Liverpool vs. Plaza Colonia; José Burgos en Wanderers vs Cerro y Daniel Fedorczuk en Danubio vs. River Plate.