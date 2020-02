Christian Bravo: “Con buen estado físico se pueden lograr cosas importantes”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“En la pretemporada se trabajó mucho en lo físico porque como dije antes en otra oportunidad con un buen estado físico se pueden lograr cosas importantes”, dijo el chileno Christian Bravo en conferencia de prensa en Los Aromos.

Respecto a la chance que le dio Diego Forlán ayer en el amistoso frente a la Mutual en Los Aromos, el atacante contó que “siempre voy a estar disponible con ganas y ansias de jugar, esperando la oportunidad para hacer las cosas lo mejor posible”.

“Los goles te dan confianza y con el apoyo de los compañeros es algo confortable. Siempre trato de buscar o mirar el espacio porque cada día nos vamos conociendo más con los compañeros, sé a dónde pasarles la pelota a varios y también saben cada vez más cómo juego yo. Por suerte va quedando demostrado eso”, expresó el delantero de 26 años.

Consultado por su llegada a Peñarol, Bravo remarcó que “me recibieron todos muy bien, tenía relación con varios jugadores por haberlos enfrentado o por jugar con ellos en otro país. Acá estoy muy cómodo con estos compañeros y feliz”.

Diego Frolán sigue trabajando en su idea y acerca de su juego, el chileno contó que “lo que nos pide a los delanteros es que cuando tengamos el baló estemos tranquilos y no nos desesperemos ni apuremos, que tengamos confianza en los compañeros. Eso te da calma para buscar las mejores opciones en la ofensiva para terminar una jugada o habilitar a algún compañero”.

“Diego nos pide movilidad por todo el frente de ataque, sobre todo a los que vamos por afuera, pero también darle apoyo a los laterales a la hora de defender y marcar. Eso va de la mano con lo físico, por eso debemos seguir entrenando duro porque hay que correr bastante”, agregó.

El clásico se jugará en la cuarta fecha y Bravo tendrá su primera experiencia con Peñarol enfrentando a Nacional y acerca de eso fue claro: “Lo tomamos con tranquilidad porque nos tocan tres partidos antes y tenemos que enfocarnos en esos encuentros. Cuando llegue el clásico se verá de qué manera hay que afrontarlo, pero hay algo claro y es que en ese tipo de partidos no hay cansancio que valga porque tenemos que estar todos al cien por ciento para cuando nos toque jugarlo y dar el máximo”.

Una particularidad que tendrá el chileno en esta temporada es que visitará a Colo Colo por Copa Libertadores y respecto a esta situación, Bravo dijo que “por supuesto que lo he enfrentado en varias oportunidades y es un lindo ambiente el que se arma en ese estadio que siempre se llena y si es por copa más. Será una linda chance también de volver a jugar a mi país y ojalá podamos ganar ese partido”.

Ser dirigido por Forlán



“No lo esperaba cuando vine a Uruguay, pero era uno de los objetivos. Retomar el camino de mi carrera, enfocarme al cien por ciento en lo mío y dar el máximo en Wanderers que fue quien me trajo a este país. Yo me caracterizo por ir mucho al choque, me gusta el juego brusco y sabía que me podía ir bien acá. Ahora en Peñarol ser dirigido por Diego Forlán es algo muy lindo. Estoy feliz que se sigan sumando chilenos al fútbol uruguayo y si les va bien yo voy a estar contento por ellos”.

“Ojalá que todo esto sea para bien en mi carrera y que pueda seguir estando en la consideración de mi selección, pero primero que nada tengo que estar enfocado acá al cien por ciento en Peñarol porque el futbolista debe estar preparado para lo que le toque”, cerró diciendo Christian Bravo.