Chory Castro: "A la vuelta no habrá excusas; hay que buscar funcionar más compacto"

"Soy un padre exigente con los deberes”, reconoció Gonzalo Castro, que cuando lo llamó Ovación estaba haciendo de maestro con sus hijos Benjamín (7) y Martina (4). “Antes eran solo los deberes, pero ahora también están las clases online, que te llevan más tiempo”, añadió entre risas.

Los hijos del Chory son conocidos entre los hinchas de Nacional, porque suelen ir a ver a su padre a todos los partidos e incluso hay veces que hasta van a Los Céspedes, y juegan mientras su padre entrena. “Van siempre a verme si no son muy tarde los partidos. Juegan con los hijos de Seba (Fernández), con los de Bergessio, con todos los que vayan. Los fines de semana, que ellos no tienen clases, coordinamos y lo llevamos a la práctica, entonces ya se conocen de ahí”, contó el 11 tricolor.

“Hay que adaptarse, no queda otra. Es una situación que a nadie le había tocado vivir, entonces hay que saber sobrellevarla, también para convivir lo más tranquilo posible. Tantas horas sin salir de casa se hace complicado. En casa tratamos de ni ir al súper, hacemos un encargue, pero si es necesario salir nos turnamos con mi señora”, comentó.

“Cuesta un poco motivarse para entrenar solo, pero la vamos llevando con las clases de los profes por internet. Es todo cabeza, prepararse mentalmente; no se sabe cuándo vamos a volver, pero lo más probable es que sea con un clásico y es una motivación linda saber que vas a volver y vas a tener la gran oportunidad de jugar un clásico”, agregó.

Castro ha sabido ser figura de los partidos clásicos. Foto: Marcelo Bonjour.

Con 35 años y una gran trayectoria por Europa, el Chory es uno de los referentes de Nacional y apenas uno de los cuatro jugadores que superan la franja de los 30.

“Me gustaría que volviera el fútbol, ya si es con gente sería lo ideal. No depende solo de nosotros, sino de la salud de todos. Los especialistas verán qué es lo mejor, no solo para el fútbol, sino para la sociedad. Estoy tranquilo, pero quiero volver lo antes posible, más que nada a entrenar, volver a la rutina diaria”, manifestó.

Al respecto, sobre el regreso a las prácticas, Castro admitió que “ahora de a poco se van a empezar a buscar distintos tipos de soluciones. Volvió la construcción y el país se va enganchando de vuelta. Primero es la salud y ese es el punto de partida para volver a estar con la gente”.

E Chory trabajando en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes. Foto: Marcelo Bonjour

2020. “No fue un arranque deseado, se perdió la final de la Supercopa, en lo local nos está costando, pero sí tenemos la Libertadores y llevamos puntaje perfecto. El campeonato local es largo, hay más tiempo para recuperarse y corregir errores, por un lado te deja esa tranquilidad de que hay mucho para mejorar, somos conscientes, pero la idea táctica se iba afianzando cada vez más y capaz que este tiempo de descanso quizás está bueno, para limpiar un poco la cabeza, centrarse más y cuando regresemos no van a haber excusas de que no conocemos al técnico y no nos conocemos entre nosotros. Las pautas que ya ha dado Gustavo ya las tenemos integrado y ahora, a la vuelta,E hay que buscar funcionar más compacto”, dijo Castro, que antes de llegar a los tricolores a mitad del 2018 jugó cinco temporadas en Mallorca, cuatro en Real Sociedad y tres en Málaga.

Son varios los futbolistas de Nacional que reconocieron que les costó adaptarse al cambio de conducción, de ideas, y de metodología, de pasar de Álvaro Gutiérrez a Gustavo Munúa. Al respecto, el Chory puntualizó que “siempre cuestan los cambios de idea. Hay que ser realista que somos un equipo nuevo, muy joven. En lo internacional, los otros equipos te salen a proponer y te dejan más espacios, acá en el fútbol uruguayo Nacional es el protagonista, manejamos la pelota, y una de las cosas que nos ha costado es defender esos contragolpes, donde hemos quedado mal parados y el equipo rival a la primera lo aprovecha”.

Gustavo Munúa y Gonzalo Castro en la primera práctica de Nacional en 2020. Foto: @nacional

El promedio de edad del plantel de Nacional apenas supera los 23 años y es el más joven de Uruguay: “Los jóvenes que vienen de abajo por algo están en el club, Nacional decidió tener esa idea, manejar ese concepto. La clase la tienen, nos tenemos que adaptar como equipo. Tienen mucho talento, yo creo que donde empecemos a funcionar como equipo... Tenemos la gran chance de cumplir el objetivo final de ser campeones”.

El Chory contó que “hay varios cambios en lo personal, porque Gustavo trata de buscar otro método de juego, trata tener la pelota, la movilidad hacia adentro o hacia afuera dependiendo de cómo viene la jugada y qué compañero tiene el balón. Cada partido hemos buscado jugarlo de diferente manera, Gustavo estudia mucho a los rivales y analiza de qué modo podemos lastimar”.

El nacido en Trinidad agregó, sobre la ausencia de Matías Viña y la buena sociedad que conformaron, que “hay un cambio importante. Con Ayrton (Cougo) y Agustín (Oliveros) nos tenemos que adaptar y conocer nuestros movimientos. Yo venía de tener atrás al mejor lateral del Uruguayo. Los laterales que vinieron tienen una enorme responsabilidad, porque se fue un compañero que hizo valer mucho al puesto, hay que hablarle a ese compañero que juegue, de que tenga la tranquilidad y de a poco encaminaremos las cosas como pareja por izquierda, aunque no sabemos cuándo. Nosotros, con Mati, los últimos meses ni nos hablábamos porque conocíamos los movimiento y todo del otro”.

OTRO FÚTBOL. Tras 11 temporadas en el fútbol español y a casi dos años desde su regreso a Uruguay, el Chory señaló que “veía el crecimiento del fútbol uruguayo, siempre lo intenté seguir lo más posible. Una de las diferencias a cuando me fui son los escenarios deportivos, por las canchas, que te cambia la manera de jugar de los equipos. Cada club está queriendo jugar en su campo y eso está bueno. A veces las condiciones del terreno no ayudan para hacer lo que uno quiere proponer, entonces hay que adaptarse. En Europa las condiciones del campo siempre las mismas”.

El Chory tiene vínculo con Nacional hasta diciembre. “Hay que esperar a ver qué sucede, cuánto se demora. Después evaluar qué hacer. Ahora trato de no hacerme la cabeza, si voy a renovar o no. No pienso en retirarme aún”, concluyó.

Castro es el dueño de la número 11 en los tricolores. Foto: Leonardo Mainé

A 11 toques con el Chory Castro...

Un libro...

El alquimista.

Una serie...

Cuando puedo miro, cada tanto intentamos engancharnos, cuando no teníamos hijos era más fácil, je. Terminé de ver La Casa de Papel y estamos viendo Punto Ciego.

Una película...

La Vida es Bella.

Lo que más disfrutás de la cuarentena...

La familia.

Volverías a Los Céspedes para...

Seguir siendo feliz.

El que no deja ni las migas en las comidas...

Je, es difícil, porque nos sentamos en mesas diferentes.

Una comida...

El asado.

El dormilón...

​Santi Rodríguez.

El más bromista...

Y... andamos ahí con Gonza Bergessio, Rodri Amaral, el Gaby Neves; el Gaby es bromista pero a su vez es pesado.

Un partido...

El clásico del 1° de septiembre.

Un momento del día...

La merienda.