El "Chory" Castro se quería quedar para terminar el clásico con un "hat-trick"

Gonzalo "Chory" Castro tenía ganas de quedarse en la cancha hasta el pitazo final de Christian Ferreyra. El futbolista de Nacional, en el diálogo que mantuvo con Álvaro Gutiérrez y Mario Picún, captado por las cámaras de Tenfield, primero aconsejó que preguntaran cómo se encontraban los jugadores y luego preguntó al DT. "¿Y el hat-trick? Te iba a regalar la pelota".

Al momento de llegar hasta el lugar en el que se encontraba el "Guti", Castro, que había sido sustituido por el argentino Pablo Barrientos en el minuto 81, inició este diálogo con el DT:.

Gonzalo Castro: Preguntá antes. Se está acalambrando Felipe, boludo. Preguntá antes.

Álvaro Gutiérrez: Que no corra más.

Cuando llega al banco de suplentes, golpea la mano con Mario Picún y repite lo dicho anteriormente.

GC: Pregunten antes. Felipe se estaba acalambrando, boludo.

Más adelante insiste

GC: ¿Quién te va a decir que se está acalambrando?

Mario Picún: ¿Y cómo hacemos para saber? Hay que ser mago.

GC: No, Felipe antes del gol se estaba acalambrando.

MP: No dicen nada, empezamos a preguntar cómo estaban y no nos dicen nada, bol...

GC: Y a mí que me iban a sacar no me consultaron hijos de p... Les preguntaron a todos menos a mí.

MP: ¿Por qué agarraste para acá? Andá para allá.

GC: No me gusta vender humo.

MP: Disfrutá...

GC: No me gusta vender humo.

MP: Te putearon 200 veces, una vez que te aplauden.

Después vuelve el diálogo con Gutiérrez.

GC: Ah... pero el hat-trick... ¿Y el hat-trick? Te iba a regalar la pelota.

AG: Te dejo para que te aplauda todo el mundo y salís por la hinchada de Peñarol.