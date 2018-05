“Chorri” también es una garantía de titular

Jugó 36 minutos frente a Defensor Sporting y eso le alcanzó para anotar dos goles. Ese fue el último partido que estuvo como suplente. Siempre se discutió sobre la relación minutos/goles de Palacios y que merecía la oportunidad de ser titular. Ahora Ramos se la otorgó y el “Chorri” no la desaprovechó.



Es que desde que entró como titular hizo goles en cada uno de los encuentros que disputó, ya sea por el Torneo Intermedio y por la Copa Libertadores. Esta racha de partidos comenzó frente a Progreso, en la primera fecha del Intermedio, donde Peñarol cayó pero donde el “Chorri” marcó la apertura. Luego siguió con el juego ante The Strongest donde el salteño marcó también el primer tanto del juego en la victoria por 2-0. Frente a River Plate, en el Campeón del Siglo, marcó su único doblete en esta racha de encuentros, mientras que ante Boston River volvió a anotar, esta vez desde el punto de penal.



El encuentro de la pasada jornada no fue la excepción, ya que el “Chorri” volvió a poner desde los doce pasos un gol que sirvió para que el aurinegro siga primero en la Anual y para demostrar que como titular también es garantía.