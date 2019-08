El choque entre Suárez y Chiellini contado por Marco Rodríguez, el árbitro del partido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exárbitro internacional mexicano Marco Antonio Rodríguez reveló que ningún integrante de la cuarteta que actuó en el cotejo Uruguay-Italia del Mundial 2014 observó la mordida de Luis Suárez a Giorgio Chiellini y destacó que hasta el día de hoy “no hay una toma televisiva que confirme la mordida”.

Rodríguez, convertido ahora en entrenador de fútbol del Salamanca de España (tercera categoría), recordó que “en ese momento veo a un jugador tocándose los dientes y a otro enseñando el hombro. Hablo con el asistente uno, le veo el rostro y estaba blanco. ‘No vi’, me dijo. Le pido información y me dice ‘no vengas, vete al otro’. El asistente dos me dice: ‘Tocayo, tocayo”, porque también se llama Marco, métele una tarjeta amarilla”. Le respondo: ‘No, no no, dame información del acontecimiento no me des la resolución’. Le pregunto al cuarto árbitro y se queda enmudecido”.

En la entrevista concedida al programa radial español “El Partidazo de Cope”, Rodríguez explicó: “Mi sensación fue que algo grave pasó, pero no quise aventurarme a mostrar amarilla para aparentemente calmar el lado emocional del partido, porque pensé ‘si se quedó corto y hay algo grave voy a perder’. Así que tuve que resolver con la honestidad: no vi. Entonces, a Buffon le dije balón a tierra, porque mi asistente había marcado un empujón, no una mordida. De hecho no hay una toma que se vea mordida, no hay un zoom que diga lo mordió”.

Marco Antonio Rodríguez también recordó la forma en la que siguieron los hechos cuando finalizó el partido con la victoria de Uruguay. “Tardamos un poquito de salir de la cancha y todo el staff italiano me estaba esperando. Baja el veedor y me dice ‘muy buena actuación, felicitaciones’. Pero a los diez minutos me dice que hay una jugada muy complicada que dicen que Suárez ha mordido. Reportamos el juego y me pidieron ampliación, reporté que no lo observé”.



Finalmente, indicó: “Hasta el día de hoy no he vuelto a hablar con Suárez y tampoco con Chiellini”. Agregando: “Yo le vi lunares y no mordida”.

El exjuez contó que en el vestuario le dijo a sus compañeros: “Algo pasó y no podemos volver a fallar”. “Los regañé: ‘para los saques de banda o tiros de esquina no los quiero. Las importantes es lo que tenemos que ver, no quiero más fallos. Vamos a acertar todas’. No lo eché porque no había VAR”.