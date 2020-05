El "Cholo" Simeone se queda sin su escudero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El "Mono" Burgos se va del Atlético después de casi ocho años y medio como segundo entrenador. El escudero de Simeone durante la mejor época de la historia del equipo colchonero, tomará un nuevo camino para ser el primer entrenador.

Su salida no sorprendió en el círculo del club rojiblanco, dado que se venia venir aún antes de que estallara la pandemia del coronavirus. Basta recordar que cuando en febrero del año pasado, Diego Simeone firmaba la ampliación de su contrato hasta junio hasta 2022, el "Mono" no estaba en la foto del cuerpo técnico que publicaba el club. El segundo de Simeone era el único que no había firmado al no llegar a un acuerdo. El club consideraba que de la misma manera que el "Cholo" era uno de los mejores pagos del mundo, Burgos también lo era entre los segundos entrenadores, superando incluso a buena parte de los de LaLiga.

Con esa falta de entendimiento con el Atlético y tras toda una vida a la sombra de Simeone el "Mono" comenzó a plantearse la posibilidad de volar solo. Así, fue madurando la idea y finalmente tomó la decisión de partir que llevara a cabo al final de la temporada.

Lejos de preocuparse, Simeone ya cuenta con Nelson Vivas, el segundo con el que decidió iniciar su gloriosa carrera de entrenador. En realidad, que llegara con el "Mono" al Atlético no fue más que una consecuencia de los problemas personales que impidieron al ex lateral de la selección Argentina acompañara al "Cholo".

Así las cosas, el Simeone tiene claro que el reemplazante del "Mono" Burgos no debe ser otro que Nelson Vivas, su hombre de confianza de toda la vida, y el heredero natural.