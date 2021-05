El "Cholo" Simeone contó su diálogo con Luis Suárez y le entregó un enorme elogio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Hay jugadores que están elegidos con la varita mágica, como Suárez, es ganador. Vino con toda la cuestión vivida de su salida en Barcelona y llegó con una rebeldía de un chico de 20 años, con un entusiasmo, con unas ganas de demostrar que estaba vigente.... y cuando un tipo, que está acostumbrado a ganar, se suma a un equipo que necesita ganar, yo dije... este año puede pintar bien". Así, de esa manera, Diego Simeone explicó a ESPN las señales que recibió de Luis Suárez cuando se integró al Atlético de Madrid.

Tras la conquista de LaLiga con el equipo colchonero, el “Cholo” dialogó con F360 de ESPN para entregar detalles particulares de su diálogo con el delantero uruguayo.

Si lo precisa, siempre hay más sangre charrúa para el Atlético de Madrid By Edward Piñón MIRA TAMBIÉN Si lo precisa, siempre hay más sangre charrúa para el Atlético de Madrid

"Me encontré con un hombre. No esperaba menos. Muy contento desde el primer día que hablé con él, yo ya había hablado con él cuando estaba en Liverpool, más joven, en una búsqueda de que venga con nosotros pero eligió al Barcelona. No se equivocó, la rompió en el Barca. Y cuando apareció la posibilidad me llamaron del club y me dicen: '¿qué te parece la posibilidad de que venga Luis Suárez?' y respondí: '¿Me están hablando en serio?' No me preguntes, vamos por ello, dejen que hable con él”.

Y añadió: “Cuando hablé con él, lo primero que le dije fue: 'Mirá Luis, nosotros necesitamos ganar, y vos querés ganar, la puerta está abierta'”.

Por si fuese poco, el técnico argentino valoró muchísimo la forma en la que Suárez se unió al rojiblanco. "Hay jugadores que están elegidos con la varita mágica, como Suárez, es ganador. Vino con toda la cuestión vivida de su salida en Barcelona y llegó con una rebeldía de un chico de 20 años, con un entusiasmo, con unas ganas de demostrar que estaba vigente.... y cuando un tipo, que está acostumbrado a ganar, se suma a un equipo que necesita ganar, yo dije... este año puede pintar bien", contó.

Por otro lado, recordó el enojo del futbolista salteño en el cotejo de vuelta por la Champions: "Imagina, un crack, que sale del equipo... saldrá siempre enojado. O con él, porque pensó que pudo hacer más o conmigo porque no entendía el cambio. Pero tenemos que tomar decisiones, yo hablé con él, he hablado mucho. Los analistas escribirán en función de lo que pasó, pero nosotros tenemos que ir escribiendo mientras pasa sin saber el final. Sentía que tener más velocidad con espacios con el equipo ganando, tener a Correa a Joao era lo que entendíamos".