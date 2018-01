"A 'Chiqui' García le manifesté mis ganas de jugar en Peñarol"

Guillermo Padula es uno de los jugadores de Plaza Colonia que está latente para llegar a Peñarol, pero al joven (20 años) le quedan ocho meses de contrato (hasta septiembre) y los dirigentes "patablanca" le quieren renovar por tres años para cederlo por dos al aurinegro.

"Hay que hablar, tratar de llegar a lo mejor para los dos. Hablé con 'Chiqui' (García) que había una propuesta de Peñarol y le manifesté mis ganas de jugar en Peñarol. Todavía no hay nada cerrado. El tema es la extensión del contrato. A 'Chiqui le dije que obviamente quería jugar en Peñarol, pero antes teníamos que arreglar el contrato con Plaza", comentó el jugador en diálogo con Último al Arco de Sport 890.

"Tengo contrato hasta septiembre, pero les dije que quería jugar estos meses que quedaban e irme libre. Ahora estamos tratando de llegar a un acuerdo para la extensión y para poder llegar a Peñarol. No nos presentaron ningún contrato arriba de la mesa, entonces como no arreglé nada en Plaza no le puedo dar mi palabra a Peñarol", agregó.

Su forma de jugar.

"Trato de ser tiempista, de llegar a las coberturas del lateral o el otro zaguero y sacar la pelota bien jugada. Debuté a los 16 años en Plaza, en la "B". Al lado de Danilo Gerlo aprendí, me decía que para ser distinto tenía que hacer esto, esto y esto".

Su paso por Villarreal.

"Después del ascenso, un grupo vinculado con Villarreal compró mi pase. Estuve por cuatro-cinco meses para un período de adaptación porque la verdad que es distinto el fútbol allá. Definimos que vaya cinco meses antes y así después ir al Villarreal B. A la hora de arreglar habían cosas que no cerraron y nos volvimos".

River, las chances de jugar en Peñarol y la plata en Plaza.

"Había un préstamo para ir a River pero no se pusieron de acuerdo. Pero nunca pude elegir porque lo de River fue hace semanas. Este año quiero jugar, quiero mostrarme, pero en el fútbol nunca se sabe lo que puede llegar a pasar. En Plaza ya agarraron plata por mí. Primero pienso en mí, después si Plaza puede agarrar más plata mejor para el club y mis compañeros".