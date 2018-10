El chino Steven Zhang, de 26 años, es el nuevo presidente del Inter de Milán

El empresario chino Steven Zhang, de 26 años, fue elegido este viernes nuevo presidente del Inter de Milán, según anunció el club en un comunicado.



El joven es hijo de Jindong Zhang, dueño del grupo comercial Suning, que controla el club italiano desde junio de 2016, y sucede en la presidencia al indonesio Erick Thohir.



"Estoy muy orgulloso de poder dirigir este club hacia una nueva era. Siento la responsabilidad de satisfacer la pasión de millones de aficionados de todo el mundo y estoy más que dispuesto a aceptar el reto que supone ser presidente, en los 110 años de vida de este prestigioso club", dijo.



Apostó por mejorar las prestaciones deportivas del equipo y hacer una sociedad "fuerte y competitiva" mediante la generación de "una fuerte competitividad en el ámbito comercial".

Y es que, apuntó, el Inter "no solo es un equipo de fútbol y su función no se limita al terreno de juego".



El nuevo presidente, nacido el 21 de diciembre de 1991 en Nanchino, China, realizó estudios financieros y se licenció en Economía por la Universidad de Pensilvania.



Antes de empezar su carrera dentro del grupo familiar Suning, trabajó como analista en Morgan Stanley.



Actualmente es también presidente de la división internacional de la Suning Holding Group, un gigante comercial que ocupa el segundo puesto en la clasificación de las 500 mayores empresas chinas no estatales, con unos ingresos anuales de cerca de 69.000 millones de euros.