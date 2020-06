"Chino" Recoba: "Va a ser muy difícil conseguir otro Luis Suárez"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es el sentir de la inmensa mayoría de los uruguayos y el "Chino" Recoba no quedó por fuera de ese grupo. Ese sentimiento de que la selección uruguaya vive un gran presente y que incluso tiene mucho futuro por los jugadores que de a poco se han ido sumando a la misma.

En diálogo con Fox Sports, el exfutbolista trató muchos temas y uno de ellos fue la visión sobre el equipo del maestro Tabárez al que considera un gran equipo "con un buen panorama a futuro".

"El recambio pasa en todos lados, sino estaría jugando Forlán todavía u otros que han dado mucho a la seleccón. Hay un gran recambio y se nota porque tenés un referente como Godin y al lado un jugador como 'Josema' Giménez que es un pibe que ya mamó mucho solamente de tener a Godín al lado y va a ser uno de los referentes", expresó Recoba.

"También tenes un jugador como Valverde, De Arrascaeta, Nández, Pereiro, 'Maxi' gomez o Brian Rodriguez. y se suman a todos los que tenemos ahora, hay un recambio lindo y siguen saliendo jugadores. Realmente es lindo que nuestra selección esté donde está ahora con un buen panorama a futuro", agregó.

Pero a su vez hizo referencia a que "es obvio que hay jugadores que son irremplazables como el caso Suárez, va a ser muy difícil conseguir otro Suárez, con las mismas características y con lo mismo que aportó, así como es difícil encontrar un nuevo Forlán. De a poco Uruguay ha logrado mantener el nivel, deja una esperanza de que el futuro puede ser igual o mejor de lo que ya teníamos".

los grandes "No le veo solución porque va más allá de lo futbolístico"

Es una discusión que se ha puesto sobre la mesa en más de una ocasión y se trata estrechamente de las participaciones de Nacional y Peñarol en la Copa Libertadores. Recoba manifestó que "no le veo solución porque va mas allá de lo futbolístico. Mirás los menores de 25 años que salieron de Uruguay están por el mundo y si esos jugadores estuvieran acá peleas todas las copas".

"Los grandes están metidos en la Libertadores y con chances y se viene el periodo de pases de junio, que es el que se aprovecha para vender a Europa y ahí venden por 5 millones y los rivales compran por 50 o 20 millones, cómo podés competir con eso y la brecha se agranda cada vez más", subrayó.

su retiro "Había llegado el momento en el que ya no era la misma felicidad"

"Nacional me alargó la carrera", sentenció Recoba y agregó: "Vine a Nacional con 34 casi 35 y termine jugando hasta los 38 o 39, una locura. Si me decís capaz que podría haber seguido jugando un poco más, pero había llegado el momento en el que ya no era la misma felicidad que tenía los años anteriores".

"En mi último partido jugamos a final con Peñarol y la ganamos. Si hubiésemos perdido ese partido se jugaba otra final, ponele que el sábado, y yo tenía el cumpleaños de 15 mi hija el viernes. Y algunos detalles así me llevaron a tomar la decisión. Viví momentos muy lindos, pero pienso que fue la mejor decisión que tuve. Mi vida no cambió mucho, porque siempre fue igual de estar en casa con mi familia y siempre estuvimos al firme", aseguró.

la recomendación "Que disfruten por allá que van a venir y van a tener el doble de trabajo"

"Suárez está entre los tres mejores 9 del mundo y Cavani entre los mejores delanteros del mundo y pensar en que ellos hoy van a decidir volver no lo veo tan claro. Debería ser una cuestión de que ellos tengan ganas de volver a Sudamérica, de parte mía no veo que la situación sea de que estén por pegar la vuelta", manifestó".

"Ellos están muy bien donde están. Les diría que no se volvieran, que disfruten por allá que van a venir y van a a tener el doble de trabajo. Cuando volvés queda la imagen de cuando eras joven, corrías y hacías oles y cuando volvés ya tenés más edad y otra manera de jugar y de moverte y tenés que competir con eso", finalizó.