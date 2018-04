En China anunciaron el fichaje de Iniesta, pero aún no está confirmado

Era un secreto a gritos en España. Andrés Iniesta iba a abandonar el Barcelona a final de la temporada luego de toda la vida en el club, 16 años en el primer equipo y tres como capitán. Pero este viernes se dio un paso más hacia la confirmación: el medio chino PPTV, que tiene los derechos de transmisión de la liga española en China, dio por confirmado el traspaso del jugador al Chongqing Danghai Lifan, actualmente octavo en la Superliga china.

Claro está, el anuncio no es oficial al no ser de un club ni del propio futbolista, a quien según asegura el periódico catalán Mundo Deportivo aún no firmó nada. Entonces, ¿por qué el anuncio es tan importante?

Los derechos de imagen de Iniesta.

Es porque el empresario chino Jiang Lizhang es dueño indirecto del 46% de los derechos de imagen de Iniesta. ¿Cómo? La empresa Desports, la cual Lizhang es dueño, controla dicho porcentaje de los derechos de imagen del futbolista catalán. ¿Entonces? El empresario tiene también el 90% del club Chiingquing Danghai Lifan. Además en mayo de 2016 Desports compró al Granada de España.

Otro club involucrado.

Sin embargo, según informa Mundo Deportivo, también hay otro club chino en carrera para hacerse con el capitán del Barça. Se trata del Tianjin Quanjian, actualmennte décimo en la liga y que también le ofreció al jugador una importante oferta económica.

El as bajo la manga.

De todas formas, el club Chiingquing Danghai Lifan tendría un as bajo la manga: su propietario mayoritario, Lizhang, acordó la explotación de los vinos de la Bodega Iniesta en el territorio chino luego que el empresario haya visitado la misma con la compañía del español y lo calificara como "un vino de calidad".

El contrato "de por vida" con el Barça.

En octubre pasado, el futbolista firmó un contrato particular con Barcelona por tratarse del primero "en 118 años de historia, que un jugador del primer equipo de fútbol firma un contrato vitalicio", había anunciado el presidente Josep María Bartomeu.

Sin embargo, el mismo no lo ata definitivamente a los "culés" sino que desde ese momento Iniesta podrá tomar la decisión a final de cada temporada si continúa en el equipo o no.

"El año pasado (en referencia a 2016) solo tenía unos meses menos de edad y parecía que estaba acabado. Este año (2017) tengo un año más e Iniesta está en la segunda juventud. El que mejor sabe cómo tiene el cuerpo o la cabeza soy yo y soy consciente de mis posibilidades", insistió el jugador.

Cuando cuelgue las botas no sabe qué papel desempeñará en el Barça, aunque tiene claro que su función no estará alejada de los terrenos de juego: "Si te soy sincero, no me lo he planteado. Mi presente es ser futbolista, disfrutar al máximo y cuidarme al máximo para alargar mi carrera. No sé exactamente lo que seré, pero estaré vinculado al fútbol seguro, porque al final el fútbol es mi vida", dijo en octubre de 2017 en motivo de su renovación.

El capitán del Barcelona liderará al plantel en la final de la Copa del Rey de este sábado contra Sevilla, en lo que podría ser el 31° título en el club al que también se podría agregar su novena Liga. Además tiene cuatro Champions League.