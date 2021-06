Chilavert sobre el polémico tanto anulado a Uruguay: "Uno tiene que ser objetivo y fue gol"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

José Luis Chilavert, excapitán de la selección paraguaya mundialista en Francia 1998 y Corea y Japón 2002, opinó sobre la polémica jugada que privó a Uruguay de ponerse en ventaja anoche ante el conjunto guaraní y reconoció que su país se vio beneficiado de esa situación.

"Uno tiene que ser objetivo y fue gol de Uruguay", indicó en diálogo con radio La Red de Argentina.

¿Qué ocurrió? Sobre los 24 minutos, Luis Suárez invadió el área, sacó un remate, el balón fue trabado y lo recogió Matías Vecino, quien dio el pase atrás para el ingreso de Jonathan Rodríguez, quien disparó de primera y convirtió. El línea levantó la bandera y cobró offside. En la repetición se apreció claramente que había un futbolista adelantado, pero era Matías Viña, quien no participó en la definición (sí en el inicio, porque fue quien recuperó la pelota en mitad de terreno e inició el ataque), no Vecino y menos el "Cabecita", ya que ambos habían llegado desde atrás. El VAR, de forma incorrecta, no corrigió el error del línea.



Eso incluso motivo las protestas del líder Diego Godín, José María Giménez y el excapitán Diego Lugano.



Según Chilavert, "la gente que maneja el VAR sigue cometiendo errores". "En realidad son horrores. Supuestamente llegó para transparentar y cada vez pierde credibilidad", agregó.



Asimismo, el exarquero remarcó que "están matando al fútbol".



Respecto al partido, Chilavert dijo que "en líneas generales Paraguay se defendió" y careció de un futbolista en la mitad del terreno "que pueda tener la pelota y manejar el equipo".



En ese sentido, indicó que desde la salida de Gerardo Martino en 2011, el equipo guaraní tiene "problemas en la renovación del plantel".