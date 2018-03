Chicos 100: la gran continuidad marca un hito

Han habido partidos malos, pero muchos de los buenos. Han habido resultados dolorosos, pero muchísimos más de los que hermanaron a ultra desconocidos en un abrazo fraterno en medio de una tribuna enfervorizada.



Las cuentas, por más que algunos se limiten a medir todo exclusivamente por la cantidad de copas levantadas, son positivas. Este proceso que se inició en 2006 le ha reportado a la selección -además de la Copa América de 2011 y el cuarto puesto en Sudáfrica 2010- algo muy valioso: identidad.



Y eso se consiguió gracias a la consistencia de varias determinaciones, quizás la más relevante de todas la de poner a la selección uruguaya por encima de cualquier cosa, pero también fue trascendente la obsesión del entrenador de confiar en los jugadores que consideró que reunían el perfil para defender a La Celeste.



Ese elemento, además de que los rendimientos de los jugadores también fueron acompasando las decisiones del entrenador, terminó generando algo por demás necesario para el buen funcionamiento de un equipo: experiencia.



Además de progresar en el acople de las piezas, de comprender de qué manera se mueve el compañero y qué función debe cumplirse para que la máquina tenga la precisión necesaria, lo que se consiguió es tener jugadores preparados para cualquier circunstancia. Moldeados para los retos, para las jornadas más angustiantes, para las noches en las que había que ganar sí o sí para que no le bajaran la cortina a la búsqueda del objetivo.



Tan llamativo es este aspecto que Edinson Cavani, Luis Suárez y Fernando Muslera ingresarán en el selecto grupo del Club de los 100. El “Matador” del PSG ya lo conseguirá en la China Cup, mientras que el “Nene” y el “Pistolero” darán ese fabuloso paso en plena disputa de la Copa del Mundo de Rusia 2018.



De esa forma, ya serán seis los jugadores del actual plantel que designó Tabárez para la China Cup que superarán la barrera de los 100 cotejos internacionales con la selección uruguaya. Por orden: Maximiliano Pereira, Diego Godín, Cristian Rodríguez, Cavani, Suárez y Muslera.



Los números que conseguirán son tan imponentes que terminarán desplazando de las posiciones de privilegio -en un ranking de jugadores con mayor cantidad de encuentros con Uruguay- a Diego Forlán y Diego Lugano. “Cachavacha” llegó a 113 y la “Tota” se quedó con 95.



Más atrás todavía, se desplazarán futbolistas como Álvaro Pereira que tiene 83 cotejos con La Celeste y Álvaro González con 73.



Es más, si no ocurre nada extraño, es bien probable que Godín termine alcanzando una cifra superior a la que hoy ostenta Maximiliano Pereira y que algo similar ocurra con los dos grandes artilleros. No es para nada ilógico concluir que las dos bestias (Suárez-Cavani) de la ofensiva disputarán las próximas Eliminatorias y también la Copa América de 2019 en Brasil, mientras que para el “Mono”, Rusia 2018 parece ser el cierre de su gran ciclo con la selección.



Maximiliano Pereira 124 partidos Maximiliano Pereira es el futbolista que mayor veces vistió la camiseta celeste. Debutó el 26 de octubre de 2005 en la derrota ante México por 3 a 1. En el amistoso que se disputó ante Austria el 14 de noviembre del año pasado llegó a 124 cotejos internacionales. En su largo recorrido con la Selección convirtió tres goles y apenas fue expulsado en dos oportunidades. Si Óscar Tabárez lo incluye en la nómina definitiva para Rusia 2018, el popular “Mono” llegará a su tercer mundial con la Celeste. Ya acumula partidos por tres Copas América.

Diego Godín 113 partidos El actual capitán de la Celeste debutó el mismo día que Maximiliano Pereira y ahora tiene 113 partidos internacionales con Uruguay.

Edinson Cavani 98 partidos Edinson Cavani debutó con Uruguay el 26 de febrero de 2008 en el empate contra Colombia 2-2. Lleva ahora 98 partidos.

Luis Suárez 95 partidos Luis Suárez inició su ciclo con La Celeste el 7 de febrero de 2007 en la victoria ante Colombia 3-1. Ahora tiene 95 cotejos y 49 goles.



"Josema" Giménez Amenaza a varios José María Giménez es uno de los jóvenes futbolistas que se perfila demasiado bien para dejar atrás la barrera de los 100 partidos con la camiseta de la selección uruguaya. A los 23 años y con un Mundial ya disputado (Brasil 2014), el zaguero del Atlético de Madrid podría también marcar un registro importante en lo que refiere a presencias mundialistas. Actualmente acumula 39 partidos con La Celeste. En ese ciclo convirtió cuatro goles. La historia de “Josema” y el combinado uruguayo se inició el 10 de septiembre de 2013 en el estadio Centenario y ante Colombia. Ese día Óscar Tabárez se vio obligado -por suspensiones- a armar la zaga con Giménez y Scotti y Uruguay terminó ganando el difícil partido ante los cafeteros por 2-0.