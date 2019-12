"De chico soñaba con ser jugador profesional, no me puedo quejar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

-Faltan nueve días para el partido despedida, ¿estás ansioso?



-Sí, un poco. Y nervioso también. Va a ser un evento grande y la logística es complicada. Hablar con todos los jugadores y todo eso. Es un tema de organización porque queremos que salga todo bien. Que los jugadores y la gente disfruten. Que se pueda ver todo celeste como en los partidos de la selección.

-Y tenés que hacer muchos goles.



-¡Ojalá! Je.



-¿Quién no podía faltar en tu despedida?



-Paaah, creo que están los más cercanos. La lista era mucho más grande, había muchos más que me hubiera gustado que estuvieran. Pero terminan estando todos los que tengo más amistad y mantengo más relación. Con algunos tengo contacto semanal y con otros no es que nos mandemos mensajes todos los días, pero estamos en contacto.



-¿Esperás que la gente te acompañe?



-Sí. Esperemos que sí. Y que disfruten del partido, de un lindo show que va a haber en el entretiempo y algunas sorpresas. Que sea una linda noche en la que van a poder ver nuevamente juntos a los jugadores de la selección del Mundial de Sudáfrica 2010 y de la Copa América 2011. Hay que recordar que los menores de diez años entran gratis y lo más importante: que la recaudación va para Unicef.

-De niño, ¿con qué soñabas? ¿Qué querías ser?



-Con el fútbol. Con ser un jugador profesional. Por lo tanto no me puedo quejar. Miraba fútbol, en el canal 5 pasaban el fútbol inglés y en el 10 el italiano. Yo miraba y pensaba qué lindo podía ser jugar ahí. Pero lo mío era mucho más local. Soñaba jugar en la Primera de Peñarol, debutar acá, luego las cosas se fueron dando de otra manera.

-¿Te quedó alguna asignatura pendiente? ¿Algún equipo en el que quisiste jugar?



-No, capaz que si no hubiera jugado en Peñarol eso me hubiera quedado pendiente. Sin lugar a dudas. Pero lo conseguí y fui campeón. Tuve posibilidades de ir a muchos otros equipos, pero no se dio. Y bueno, por algo no se dio.

Forlán: "Sé que no tengo experiencia, pero preparado estoy" By Silvia Pérez MIRA TAMBIÉN Forlán: "Sé que no tengo experiencia, pero preparado estoy"

-Si tuvieras que elegir un momento de tu carrera...



-Es muy difícil, pero creo que me quedo con la Copa América del 2011.



-¿Más que el Mundial de Sudáfrica, donde fuiste el mejor jugador?



-Sudáfrica fue muy importante, el cuarto puesto, y me eligieron como el mejor, pero pienso más en el equipo que en lo individual. Y uno desde que debuta sueña con ganar un título. Una cosa es soñarlo, pero de ahí a que se te haga realidad, es otra cosa. Por eso haberlo conseguido y con la selección fue espectacular, sobre todo después de haber vivido momentos duros con la selección. Luego todo eso fue cambiando y mejoró. En ese momento yo no era consciente que el abuelo (Corazo) había ganado dos y papá una. Era muy difícil, por eso haberlo logrado y ver lo que era el Monumental fue impresionante. Sé que lo de Sudáfrica también fue muy bueno, te diría los dos, pero el título fue espectacular.

-¿Qué fue más importante, las botas de oro o ser el mejor jugador en Sudáfrica?



-Para un delantero ser goleador es espectacular, pero que te den el premio de ser el mejor del Mundial envuelve mucho más al jugador. Es un premio mundial.



-Si tuvieras que elegir un gol entre los más de 300 que anotaste en tu carrera, ¿con cuál te quedás?



-¿Uno? ¡Paaah! ¿Por lindo o por la importancia decís?



-Como vos quieras...



-Creo que me quedo con los cinco que hice en el Mundial de Sudáfrica y el primer gol de la final frente a Paraguay en la Copa América.



-¿Quién te habilitó mejor?



-Fueron muchos, bastantes. Está Riquelme, Agüero en Atlético de Madrid y en la selección con Luis (Suárez) y Edi (Cavani) también me sentí muy cómodo. Y jugando con Zalayeta, en el poco tiempo que estuvimos juntos en la selección y después en Peñarol, me sentí muy bien. Creo que más o menos es por ahí.



-¿Y el que te marcó mejor?



-Fabio Cannavaro, un grandísimo defensor, un jugador muy inteligente.



-¿Un técnico?



-Mi papá. Es el que siempre estuvo conmigo y el que me formó. Pero es difícil elegir uno entre todos los que tuve. Todos me dejaron algo.

-¿A quién ves como tu sucesor en la selección uruguaya?



-No... creo que cada uno tiene sus características. Todos somos diferentes. Yo era delantero y me terminé metiendo más atrás. Hoy en día los jugadores que vemos y los comparan conmigo son volantes o son delanteros. Cada uno tiene su marca y sus características.

-¿Has visto a Abreu en su nuevo rol de conductor en televisión?



-Sí, lo hace bien, muy bien. Yo cuando me enteré vi el primer programa y después le mandé un mensaje. Es él. El “Loco” para esas cosas se maneja muy bien. Tiene esa personalidad. Y cuando empiece a soltarse más, porque estar frente a la cámara no es fácil, olvidáte. Lo que pasa es que me parece que es una cosa o la otra. También quiere ser técnico y estoy seguro que va a ser un gran entrenador.

-¿Fue difícil, o es, convivir con la fama?



-No, yo lo disfruto. Para ciertas cosas es complicado, es cierto, pero son las reglas del juego y tenés que aceptarlo. Lo tenés que saber. Además, no es que en ese sentido tu vida cambia de un día para el otro. Te vas acostumbrando y te vas dando cuenta qué cosas podés hacer y a dónde podés ir y a dónde no; o en qué momento hacerlo. Tenés que ser realista, muchas veces no podés hacer lo que querés. Podés, pero sabés que va a tener sus consecuencias. Si estás dispuesto a aguantar ciertas cosas, hacelo. Tenés que ser consciente de la realidad que te toca vivir.