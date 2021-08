El "Chiche" Corujo anunció su retiro del fútbol: "He dado todo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A sus 35 años, el exfutbolista de Peñarol y la selección, Mathías Corujo, decidió ponerle punto a final a su carera. El popular "Chiche" anunció su retiro con una emotiva carta que publicó en redes sociales.

"Quiero comunicarles que he decidido ponerle punto final a mi carrera como futbolista profesional. Estoy feliz de saber que he dado todo de mí, con profesionalismo y disfrutando siempre de lo que más me gusta hacer", señaló.

"Estoy agradecido con los clubes que han confiado en mí para defender sus camisetas, y a la selección uruguaya por haberme permitido representar los colores de mi país. También me retiro feliz de llevarme lo más importante que son las buenas personas que me crucé, y que puedo decir que me llevo grandes amigos", añadió.



Corujo agradeció "especialmente" a su familia y amigos por acompañarlo en los "lindos momentos" y "más aún en los no tan lindos".



El "Chiche" debutó en Wanderers en 2006 y permaneció en el club hasta 2010 cuando partió a Peñarol. Tras una temporada en los aurinegros, donde llegó a la final de la Copa Libertadores 2011, llevó su fútbol al exterior donde defendió a tres equipos grandes: Cerro Porteño (2011 a 2014), Universidad de Chile (2014 a 2016) y San Lorenzo (2016 a 2017). Entre la "U" y el "Ciclón" de Barrio Obrero cosechó cinco títulos.



En 2017 regresó a Peñarol, donde fue bicampeón uruguayo. Sin la cantidad de minutos deseados producto de las lesiones, se fue del club y en 2019 retornó a Paraguay para defender a Sol de América.



Con la celeste, el lateral/volante disputó 22 partidos y marcó un gol.