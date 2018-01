Chelsea tropezó de local y ve acercarse a un Tottenham que goleó

Chelsea no pudo aprovechar que el Leicester jugó con 10 futbolistas desde el minuto 68 debido a que el lateral izquierdo Ben Chilwell fue expulsado por doble amarilla.

Con este nuevo empate, el Chelsea es tercero a 15 puntos del líder Manchester City, que juega el domingo el partido estrella de la jornada en Anfield ante el Liverpool (4º), y tiene las mismas unidades (47) que el Manchester United (2º), que el lunes cierra la fecha recibiendo al Stoke (18º).

Los "Blues" acumularon ante Leicester su cuarto empate consecutivo y su tercer 0-0 seguido.

El español Álvaro Morata sumó también su quinto partido seguido sin marcar.

La sequía de Morata.

"No creo que el problema venga solo de Morata. Viene también de otros jugadores. No marcamos, no recibimos, pero tampoco creamos muchas ocasiones", dijo el técnico italiano del Chelsea, Antonio Conte.

El entrenador completó una semana delicada. Criticado a nivel interno por su carácter y sus intensas sesiones de entrenamiento, según la prensa inglesa, el técnico no excluyó el final de su relación con el Chelsea al final de temporada ("Todo es posible").

También ocupó las primeras páginas de los diarios por su duelo de piques con José Mourinho. Si el italiano afirmó que quiere terminar con esta pelea mediática con el portugués, añadió que no le molesta la situación.

"Duermo muy bien", lanzó tras el partido en Stamford Bridge.

Nuevo récord de Kane

Si Chelsea no logra goles, en el polo opuesto está el Tottenham y su estrella Harry Kane, que logró un doblete (47, 59) en la victoria sobre el Everton.

Con sus dos goles, que significaron el segundo y tercero para su equipo, Kane se convirtió de paso en el máximo goleador de los "Spurs", desde la denominación del campeonato como Premier League (98), superando al legendario Teddy Sheringham (97).

El surcoreano Son Heung-min (26) y el danés Christian Eriksen (81) lograron los otros dos tantos del Tottenham, que ha conseguido trece de los quince puntos posibles en las cinco últimas jornadas, acumulando de paso su undécimo partido consecutivo sin derrota.

El fichaje del mercado de invierno del Everton, el turco Cenk Tosun, habría preferido un debut diferente.

"Harry Kane es un jugador muy talentoso y profesional. Estoy muy feliz", afirmó el técnico de los Spurs, el argentino Mauricio Pochettino.

"Merece todos los elogios. Si sigue así, batirá todos los records en la Premier League", añadió.

"Lo bueno es que el récord de Jimmy Greaves (que tiene el récord absoluto del Tottenham en la historia de la liga inglesa con 220 tantos) está lejos, por lo que no va a batir todas las semanas un récord", bromeó el argentino.

Esta última marca llega tras un año 2017 estelar para Kane.

Sus 39 tantos en 2017 le sirvieron para superar el récord de Alan Shearer (36 en 1995) en la Premier League en un año.

Más partidos.

En los otros partidos disputados este sábado destacó la goleada 4-1 del West Ham (11º) en la cancha del Huddersfield (13º) con un doblete del argentino Manuel Lanzini (56 y 61).

Además, el Burnley (7º) cayó 1-0 frente al Crystal Palace (12º), el Watford (10º) y el Southampton (16º) igualaron 2-2, mientras que el Newcastle (14º) y el colista Swansea lo hicieron 1-1, con gol del español Joselu (68) para el primero.

Finalmente, el West Bromwich (19º) logró una importante victoria (2-0) frente al Brighton (15º) en un duelo entre dos equipos que luchan por no descender.