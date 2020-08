El Chelsea decidido a ofertar para llevarse a José María Giménez del Atlético de Madrid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

José María Giménez es uno de los uruguayos más buscados en el mercado de pases de Europa y el Chelsea es hasta el momento el club que está más interesado en el defensor de 25 años nacido en Toledo, Canelones.

Según Daily Star, los “Blues” están dispuestos a desembolsar 65 millones de euros por el pase del zaguero del Atlético de Madrid, club donde hoy es una de las piezas más importantes en el equipo del “Cholo” Diego Simeone.

Semanas atrás, el Manchester City, habilitado a meterse en el mercado tras levantarse una sanción que tenía, había mostrado el interés ya que “Josema” es del agrado de Pep Guardiola, pero en los últimos días, el Chelsea de Frank Lampard sale al cruce del defensor.

Pero en filas colchoneras hay mucha calma porque saben que el que quiera conversar por el pase de Giménez, deberá desembolsar 120 millones de euros, cifra en la que está valuada la cláusula de rescisión del contrato que el uruguayo extendió hasta 2023.

De todas maneras, el Daily Star asegura que el Chelsea está dispuesto a ofertar 65 millones de euros al “Atleti” para que el club colchonero le abra la puerta de salida al defensa de la selección uruguaya.

La situación para los “Blues” no es fácil ya que esa cifra no se acerca a la cláusula de rescisión y además, el uruguayo está asentado de Madrid y por ahora, la intención no es cambiar de equipo ni país.

Cabe recordar que Chelsea ya puso primera en el mercado europeo y sumó las contrataciones de Timo Werner y Ziyech, fichajes por los que desembolsó 100 millones de euros pero la cosa no parece detenerse ahí y el equipo de Fran Lampard tiene un objetivo claro: José María Giménez.