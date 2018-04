Chau: Zlatan no estará entre los 23 mundialistas de Suecia

Sin vueltas y directo al asunto: "Zlatan Ibrahimovic nos dejó. No está en mis planes y no creo que él merezca ir a Rusia 2018". Así respondió el técnico combinado de Suecia, Janne Andersson, durante una entrevista con 'Fotbollskanalen' de TV4.



El entrenador del seleccionado escandinavo respondió de manera tajante a los reiterados mensajes que ha enviado de manera pública Ibrahimovic sobre sus deseos de estar en la Copa del Mundo. "No, definitivamente no. Porque él ha dicho que no. Los otros que han dicho que 'no' tampoco están incluidos. Aquellos que están incluidos son aquellos que han dicho 'sí'. Zlatan Ibrahimovic le dijo que no a la selección, que no iba a estar en el equipo después de la Eurocopa y lo respeté. Si rechazaste al equipo, no creo que debas volver. Respeto lo que él mismo dijo. Sólo estarán en el Mundial los que dijeron que sí. No me ha llamado, pero definitivamente no está incluido en la lista para el Mundial".



Vale recordar que el delantero sueco afirmó en el programa de televisión estadounidense de Jimmy Kimmel que un Mundial sin él en el campo no sería un Mundial. Además, en su cuenta de Twitter lanzó una bomba a sus seguidores el pasado 15 de abril. "Mis opciones de jugar el Mundial son altísimas", declaró. También a principios de marzo de este año, antes de debutar con Los Ángeles Galaxy, su actual equipo, ya mostraba sus deseos de volver: "Echo de menos la selección. Siento que puedo dar un buen rendimiento".