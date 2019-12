Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Darío Ubríaco fue el encargado de brindar la charla este martes en la AUF acerca del VAR de cara a la final del Torneo Clausura del miércoles y el siguiente clásico por la definición del Campeonato Uruguayo. La misma estuvo dirigida a medios de comunicación y tuvo la presencia de miembros del Ejecutivo, de clubes y de la selección uruguaya.

En la misma se repasaron los aspectos básicos del uso del videoarbitraje, se informó de cómo funcionará este miércoles por primera vez en el Estadio Centenario y por primera vez en un partido de AUF, además de despejar algunas dudas, más que nada sobre situaciones particulares.

MOMENTOS En qué situaciones actúa el VAR

Deben ser decisiones claramente erróneas relativas a:

- Un penal.

- Un gol.

- Una roja directa (no segunda amarilla).

- Confusión de identidad.

base Los puntos básicos.

-Solamente el árbitro puede iniciar una revisión.

-No se anulará un partido por motivo del funcionamiento incorrecto de la tecnología.

-La decisión final la toma siempre el árbitro.

-No hay presión para la rapidez en la revisión; la precisión es más importante.

-Los jugadores y los oficiales no deben intentar interferir con el proceso de revisión.

-Si el juego se reanuda después de una revisión, el árbitro no podrá llevar a cabo una revisión salvo en casos de confusión de identidad o ante una posible infracción de roja por conducta violenta, escupir, morder o hacer gestos extremadamente ofensivos, insultantes o humillantes.

Jueces Quiénes serán los árbitros de la final.

Árbitro central: Andrés Matonte.

Asistente 1: Richard Trinidad.

Asistente 2: Horacio Ferreiro.

Cuarto árbitro: Christian Ferreyra.

VAR: Daniel Fedorczuk.

Asistente VAR 1: Andrés Cunha.

Asistente VAR 2: Nicolás Tarán.

Asesor de VAR: Darío Ubríaco.

Asesor de árbitros: Roberto Silvera.