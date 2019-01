Tiene chapa: el "9" de goles inolvidables

Cuatro goles al rival de todas las horas, alguno de ellos dignos de ser evocados para siempre por los hinchas gracias a la belleza de su definición, es el sello que identifica a uno de los delanteros que Nacional podría incorporar a sus filas para la próxima temporada, si prosperas las acciones que Iván Alonso llevó adelante.



Bruno Fornaroli, aquel atacante salteño que oficialmente debutó en los tricolores en julio de 2006, en el partido ante Rentistas por la tercera fecha de la desaparecida Liguilla, supo ganarse el corazón de los tricolores por sus actuaciones en la red contra Peñarol. Y muy especialmente por los clásicos del verano de 2008.



Después de aquel estreno, oportunidad que le fue concedida por Martín Lasarte, la carrera de Fornaroli recibió un fuerte empujón por la propia personalidad que el futbolista exhibió pese a su juventud.

No son pocos los que recuerdan que pisó la pelota con la rodilla contra Paolo Montero, lo que le valió incluso el reconocimiento del temperamental zaguero, pero el gran salto llegó gracias a su efectividad contra las redes rivales. En la temporada 2007/2008 el “Tuna” se convirtió en el hombre gol de Nacional.



Entre campeonato local y las copas internacionales terminó conquistando 19 tantos en un total de 38 cotejos.



A su favor, además, hay que establecer que nada más que uno de ellos lo anotó desde el punto penal.



Ese nivel le permitió salir al fútbol italiano, porque fue transferido a Sampdoria.



El periplo incluyó San Lorenzo, Recreativo de Huelva y un retorno a Nacional que no fue tan productivo como él y el club lo hubiesen deseado. Jugó nada más que once encuentros y convirtió dos goles.



Igualmente, se sigue evocando al hombre “Enamorado del gol” por la belleza de sus conquistas.



Tiene un problema con su técnico

Las gestiones por Bruno Fornaroli las lideró Iván Alonso. No es un tema sencillo porque las diferencias económicas son importantes, sin embargo, hay un aspecto que puede jugar a favor de los tricolores. Las negociaciones para lograr que el actual delantero del Melbourne City -goleador histórico de ese club- retorne al Parque Central se facilitan por las diferencias que se han registrado en los últimos tiempos entre Fornaroli y el entrenador de su equipo, Warren Joyce.



Los tiempos han cambiado tanto en el Melbourne City, que el capitán del equipo, Scott Jamieson, tuvo que pedir que se llegara a un “diálogo de paz” entre el entrenador y el goleador histórico del club.



Jamieson lo que busca con su mediación es que el equipo recupere potencial ofensivo, porque el técnico ha dejado a Fornaroli sin jugar los últimos partidos, así lo informaron varios diarios australianos.



El conductor técnico del Melbourne al parecer no está nada satisfecho con algunas actitudes del uruguayo y hasta le recrimina su estado físico.