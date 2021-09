Champions League: cuándo arranca la fase de grupos, con qué partidos y dónde verlos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes comenzará con 32 equipos la fase de grupos de la Champions League que decidirá al mejor del viejo continente el 28 de mayo del año próximo.

Los dos primeros de cada grupo accederán a las eliminatorias de octavos de final, en llaves de ida y vuelta. Los ganadores accederán a cuartos, después a semifinales y, por último, la final a partido único que este año se disputará en el estadio Krestovski de San Petersburgo el 28 de mayo del año que viene.

En esta edición no habrá regla del gol de visitante en las fases eliminatorias luego de que así quedara estipulado en la actualización del reglamento de FIFA.



El actual campeón del certamen es el Chelsea, que en la pasada final superó al Manchester City. Los equipos que más veces ganaron el trofeo son Real Madrid (13), Milan (7), Liverpool y Bayern Munich (6).



Entre martes y miércoles se disputarán 16 encuentros.

Los partidos

Martes 14 de setiembre:



- Young Boys vs. Manchester United (13.45 - ESPN)

- Sevilla vs. Salzburgo (13.45 - Fox Sports)

- Barcelona vs. Bayern Munich (16.00 - ESPN)

- Dinamo Kiev vs. Benfica (16.00 - Fox Sports 3)

- Villarreal vs. Atalanta (16.00 - ESPN 3)

- Lille vs. Wolfsburgo (16.00 - Fox Sports 2)

- Chelsea vs. Zenit (16.00 - Fox Sports)

- Malmo vs. Juventus (16.00 - ESPN 2)



Miércoles 15 de setiembre:



- Besiktas vs. Borussia Dortmund (13.45 - ESPN 2)

- Sheriff vs. Shakhtar Donetsk (13.45 - Fox Sports)

- Manchester City vs. Leipzig (16.00 - Fox Sports)

- Brujas vs. PSG (16.00 - ESPN)

- Atlético de Madrid vs. Porto (16.00 - Fox Sports 2)

- Liverpool vs. Milan (16.00 - ESPN 3)

- Sporting de Lisboa vs. Ajax (16.00 - Fox Sports 3)

- Inter vs. Real Madrid (16.00 - ESPN 2)

Los grupos

- Grupo A: Manchester City, PSG, Leipzig y Brujas.

- Grupo B: Atlético de Madrid, Liverpool, Porto y Milan.

- Grupo C: Sporting Lisboa, Borussia Dortmund, Ajax y Besiktas.

- Grupo D: Inter, Real Madrid, Shajtar Donetsk y Sheriff.

- Grupo E: Bayern Munich, Barcelona, Benfica y Dinamo de Kiev.

- Grupo F: Villarreal, Manchester United, Atalanta y Young Boys.

- Grupo G: Lille, Sevilla, Salzburgo y Wolfsburgo.

- Grupo H: Chelsea, Juventus, Zenit y Malmo.