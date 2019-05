Cerro o Wanderers: sólo uno sobrevivirá

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cerro o Wanderers. Uno de los dos uruguayos estará en octavos de final de la Copa Sudamericana y para el otro significará el adiós a la actividad internacional y también a unos cuantos dólares. Albicelestes y bohemios se enfrentan hoy (hora 19:15 en el Franzini) en el partido de vuelta, luego del 0 a 0 en el Viera.



Los dirigidos por Richard Martínez, que habían concentrado en lo previo al primer partido, decidieron no hacerlo para el de hoy porque vencidos todos los plazos, no han recibido soluciones a los graves problemas económicos que enfrentan por las deudas que mantienen con ellos. Richard Pellejero, quien salió lesionado en el primer partido, trabajó diferenciado toda la semana, pero jugará. Se esperará hasta último momento a Facundo Peraza, quien sufrió una distensión. Si no llega, su lugar sería ocupado por José Luis Tancredi, Pablo Olivera o Gonzalo Pintos.



En tiendas bohemias, en tanto, Román Cuello cuenta con todos los futbolistas a disposición dado que Lucas Morales ya se ha recuperado. Para el partido de esta noche regresan al equipo los titulares, el único que repite con respecto al juego frente a Juventud es el arquero Ignacio De Arruabarrena.