Fénix tiene a su "Leo"

No gana millones, no tiene la “10” en la espalda ni juega en el Barcelona, pero Fernández es el “Leo” de Fénix. La rompió. Jugó un partidazo y no solo marcó tres goles y dio una asistencia, un hecho que de por sí se debe destacar, sino que también ayudó en defensa y no paró de correr ni un segundo y así se convirtió en pesadilla para Cerro y en comandante para la goleada albivioleta.

El local estuvo lejos de un rendimiento aceptable y desde el primer momento el equipo de Carrasco se hizo dueño de la pelota y de las chances más claras de gol.

Una salida en falso de Darío Denis con posterior intento de Paiva, que se fue ancho, y un entrevero en el área albivioleta que terminó despejando la defensa del equipo de Capurro en la línea, fueron las únicas chances certeras de gol que tuvo el equipo del “Petete” Correa.

A los locales les faltó algo clave para anotar: rematar al arco. Denis fue muy poco exigido y con el paso de los minutos Fénix se agrandaba cada vez más.

Faltaban cinco minutos para el final del primer tiempo cuando un despeje de la zaga de Fénix cayó en los pies de la gran figura del partido: Leonardo Fernández. El ”7” le ganó la espalda a la defensa cerrense, se sacó de arriba al arquero Jonathan Deniz y terminó marcando con el arco libre.

En el complemento, Cerro salió decidido a encontrar el empate, pero nuevamente falló en los caminos y Fénix estiró la diferencia con un nuevo tanto de “Leo”. El diminuto volante esta vez tomó la pelota por banda derecha y de zurda sacó un latigazo que se coló en el palo izquierdo de Deniz.

A partir de ese momento, el elenco local terminó de ser superado y Fénix aprovechó los espacios que quedaron para convertir el triunfo en una goleada.

Una escapada de Nicolás Vigneri, que fue derribado por Deniz dentro del área, provocó un penal para los de Carrasco que le permitió a Fernández sellar su hat-trick y una tarde en la que todo le salió bien.

A esa altura, el equipo del “Petete” Correa sufría el encuentro y aun faltaban dos goles más. Primero fue Vigneri quien, de cabeza tras un centro de Maximiliano Cantera, puso el cuarto, mientras que el propio Cantera sentenció el resultado en el Tróccoli tras una gran asistencia de Fernández que terminó el partido con la pelota bajo el brazo.

Más allá de la goleada, el triunfo fue vital para Fénix ya que terminó siendo el único equipo de los seis últimos de la tabla del descenso, que terminó cosechando un triunfo, lo que sin duda le da un alivio a Carrasco y a todo Fénix, que no tiene a Messi, pero que de todas maneras tiene a su “Leo”. Es Fernández y ante Cerro, la rompió.