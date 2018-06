Cerro Largo venció 2-0 a Rentistas y se mantiene en la pelea

Este sábado a la mañana, Cerro Largo venció 2-0 a Rentistas en condición de visitante y se mantiene en la segunda posición de la Segunda División detrás del líder Juventud.

Borys Barones y Mathías Rodríguez marcaron los tantos del triunfo.

La fecha número 13 del certamen se complementa de la siguiente manera:

Sábado 2 de junio



- Miramar Misiones vs. Tacuarembó - Estadio: Méndez Piana - Hora: 15.00.



- Oriental vs. Central Español - Estadio: Martínez Monegal - Hora: 15.00.



- Villa Española vs. Albion - Estadio: Obdulio Varela - Hora: 15.00.



- Plaza vs. Juventud - Estadio: Juan Prandi - Hora: 15.00.

Domingo 3 de junio



- Deportivo Maldonado vs. Sud América - Estadio: Domingo Burgueño Miguel - Hora: 15.00.



- Villa Teresa vs. Cerrito - Estadio: Nasazzi - Hora: 15.00.