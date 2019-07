Cerro Largo ya no es sorpresa: es el único con puntaje perfecto en el Intermedio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Cerro Largo es un equipo dinámico. Lo demuestra en cada pelota: la luchan todos, desde el golero hasta el punta. Están constantemente corriendo, marcando, jugando. Un hambre bárbaro”, le había dicho entre semana a Ovación, Paulo Pezzolano, el técnico de Liverpool, sobre el equipo que ayer los venció 1-0 en el Ubilla de Melo.



Y eso fue exactamente lo que sucedió en la víspera. Cerro Largo no dio nunca una pelota por perdida. Presionó muy bien arriba no permitiendo la salida del rival y recuperó muchas pelotas en la mitad de la cancha. Ese es uno de los secretos del equipo arachán, el único con puntaje perfecto en el Torneo Intermedio, donde lidera la Serie B y sigue con dos puntos menos respirándole en la nuca a Peñarol en la Tabla Anual.

Que la cancha estaba en pésimo estado es cierto. Generalmente los rivales de Cerro Largo se quejan del pasto alto y de cómo come piernas. Pero alguna ventaja tienen que tener los arachanes, que recorren más de 400 kilómetros cada 15 días para jugar en Montevideo. Ayer, al pasto alto se sumó lo blando que estaba el campo de juego por las lluvias, lo que no le permitió al equipo de Danielo Núñez entrenar allí en toda la semana.



“No se podía estar parado en la cancha”, dijo Pezzolano tras la derrota. “Pero no es excusa”, agregó.



Y no lo es, porque Cerro Largo fue superior a Liverpool por otros motivos. Porque Sebastián Assis es el motor arachán en la mitad de la cancha: marca, recupera muchas pelotas y las distribuye con criterio. Porque Matías Tellechea fue un azote subiendo por la banda. Y sobre todo porque Jonathan Dos Santos fue imparable moviéndose por todo el frente del ataque.

El salteño hace que la ausencia de Sebastián Sosa, quien fuera el goleador arachán en el torneo Apertura y que se fue a México, no se sienta. En el primer torneo Dos Santos tuvo pocos minutos, pero tras la partida del “Mosquito” está aprovechando la oportunidad. Suyo fue le gol de la victoria. Anotó a los 21’ al recibir un centro y cabecear dejando sin nada que hacer al argentino Ustari. Y tuvo otras dos claras al comienzo del segundo tiempo: una en la que obligó al arquero negriazul a gran atajada y otra en la que Martín González se la sacó justito. Y luego Dorrego estrelló una pelota en el palo.

Liverpool tuvo diez minutos de dominio en el partido. Fue cuando dispuso de un penal que el paraguayo Clementino González remató muy mal.

Que le faltaban sus dos goleadores y Cáceres en la zaga, es verdad. Pero Cerro Largo también tenía bajas: el arquero Washington Aguerre y el defensa Agustín Heredia suspendidos, mientras que Mauro Luna Viale aún no estaba pronto.