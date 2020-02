Cerro y la renovación de la mano de Nathaniel Revetria: experiencia, pero mucha juventud

Un plantel que mezcla experiencia y mucha juventud. Cuerpo técnico nuevo. Ilusiones renovadas y un barrio que palpita el inicio del Campeonato Uruguayo.

Luego de un 2019 de muchos vaivenes, Cerro apostó a Nathaniel Revetria como director técnico, hizo la pretemporada en Colonia y viajó a Chile para jugar un amistoso con Curicó Unido.

“Desde que llegamos al club hemos tenido las mejores condiciones para hacer la pretemporada, entrenar y trabajar tranquilos con los jugadores. Pudimos tener muy buenas semanas de entrenamientos con partidos amistosos y estamos prontos para encarar el campeonato”, le contó a Ovación Revetria, agregando que “hasta ahora el club aportó todo lo necesario para que los jugadores tengan lo indispensable”.

El 6 de enero empezó la Era Revetria. El plantel albiceleste renovó la ilusión de cara a una temporada en la que el principal desafío será escaparle a la complicada situación del descenso, pero eso traería un premio: “Ese objetivo de lograr la permanencia está ligado a poder lograr un cupo en las copas internacionales, porque una cosa lleva a la otra en un campeonato de 16 equipos”, dijo el técnico.

Por eso, la meta es clara: estar entre los ocho primeros del Torneo Apertura 2020 para comenzar a cimentar el gran objetivo que será la permanencia y un lugar en las copas.

A la hora de contar cómo armó el plantel, Revetria explicó que “tuvimos que usar mucho la imaginación y apelar a jugadores que ya habíamos tenido en otros equipos para reforzar”.

Entre las altas están Cristian Cruz, a quien Revetria dirigió en Fénix y que con 22 años es una de las grandes promesas de esta temporada en la ofensiva del plantel albiceleste.

EL EQUIPO

Lo tiene en la cabeza, pero no lo confirmó

Nathaniel Revetria tiene solo una duda para armar el equipo y está en la zaga. El resto lo tiene definido pero no lo dio a conocer ya que sus jugadores aún no lo saben. El probable once de Cerro para visitar a Peñarol mañana sería con Rodrigo Formento; Facundo Moreira, Martín González, Rodrigo Izquierdo, Agustín Hernández; Cristian Cruz, Leandro Paiva, Mario García, José Luis Tancredi; Emiliano Villar y Franco López.