Cerro pagó su deuda y podrá jugar el Campeonato Uruguayo

El Campeonato Uruguayo 2019 tendrá el 100% de sus equipos compitiendo, algo que no parecería novedoso si hace un año El Tanque Sisley hubiese podido saldar su deuda como sí lo hizo Cerro este viernes.



La presidenta del club llegó este viernes a las oficinas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para abonar la deuda total, y así tener la habilitación para competir. Lo mismo habían hecho antes el resto de los clubes deudores.

#ATENCIÓN| Se cancelaron las deudas en la Asociación Uruguaya de Fútbol y Cerro competirá en el Campeonato Uruguayo 2019 y también en la Conmebol Sudamericana.#ConGarraYConValentia #SomosElBarrio — Club Atlético Cerro (@CACerro_oficial) 15 de febrero de 2019

Cabe recordar que los jugadores de Cerro habían tomado la decisión de entrenar por su cuenta, fuera de las instalaciones del club y sin la ropa oficial hace dos semanas en la etapa final de la pretemporada por la deuda que mantenía el club con los futbolistas.



De esta forma, Cerro podrá competir además de en el Campeonato Uruguayo 2019 en la Copa Sudamericana.

Según un anuncio oficial de la Mutual Uruguaya de Futbolistas, el equipo albiceleste mantenía a la fecha del 17 de enero una deuda de 324.323 dólares con sus jugadores. En la misma fecha informaban que: Nacional debía US$ 849.178, Rampla US$ 153.397, Juventud US$ 74.178, Cerro Largo US$ 63.798, Racing US$ 19.180, Boston River US$ 17.070, Peñarol US$ 15.906, Torque US$ 10.160, Fénix US$ 4.865 y Progreso US$ 2.531, entre los clubes de Primera División.