Cerro Largo llega vivo a la última fecha ¡y recorrió 15.200 kilómetros! 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cerro Largo aún tiene posibilidades de ganar la Tabla Anual. Para hacerlo debería vencer a Peñarol en la última fecha y que Nacional pierda con Juventud de Las Piedras en el Centenario. En ese caso arachanes y tricolores terminarían ambos con 72 puntos y deberían enfrentarse para definir el ganador de la tabla más importante de la temporada.

Cerro Largo llega a la última fecha con el viento en contra, como lo ha tenido todo el año. Es que esta vez, para jugar el último partido frente a los aurinegros el plantel tendrá que viajar dos veces desde Melo. Los dirigidos por Danielo Núñez habían salido de Melo el viernes a mediodía y ya estaban instalados en El Pinar donde concentran para jugar en Montevideo, cuando los árbitros tomaron la medida y se suspendió la última fecha.

Así las cosas, entrenaron el sábado por la mañana y los futbolistas quedaron liberados hasta esta tarde cuando vuelvan a practicar en el estadio Ubilla. Algunos jugadores, los que son de Montevideo, se quedaron y el resto regresó a Melo. Y volverán a viajar hacia la capital el miércoles si es que la fecha se fija para el jueves.

RECORRIDO. Es que los constantes trayectos que los arachanes recorrieron durante el año engrandece aún más su excelente campaña. Teniendo en cuenta los partidos de visitante que jugaron en el Torneo Apertura, el Intermedio y el Clausura recorrieron ¡unos 15.200 kilómetros!

“A nosotros la suspensión nos mató. Y no sólo porque tuvimos que volver a viajar, sino porque estos días le vinieron bien a Peñarol para recuperar a los jugadores lesionados. Nosotros no teníamos problemas de lesiones”, dijo Danielo Núñez, quien se quedó en Montevideo, porque hoy tiene una jornada de entrenadores en la ACJ.

PELIGROSO. “Nosotros lo que tenemos en mente y para lo que hemos trabajado es para ganar el partido. Es lo que nos sirve si queremos ir a más de lo que tenemos hoy. No podemos renunciar a la posibilidad que tenemos. Sabemos que no es fácil, de diez partidos que uno juega con un grande puede ganar uno”, dijo el técnico arachán quien ya supo ganarle a Nacional.

“Peñarol es un equipo muy peligroso, tiene velocidad por afuera. Cuando el circuito de afuera le funciona es muy peligroso. Con Pellistri y Canobbio tiene velocidad y diagonales. Y si juega Xisco se complica aún más, porque es un jugador difícil de marcar. Pivotea bien, gira bien y cae bien en el área”, analizó Núñez sobre su rival en la última fecha. Para ese partido, que se jugará en el Campeón del Siglo, no podrá contar con Yeferson Quintana, quien pertenece a Peñarol y la cláusula del préstamo se lo impide. Su lugar en el equipo será ocupado por Heredia.

Los once futbolistas para enfrentar a Peñarol ya estaban definidos cuando se suspendió la última fecha. Y salvo algún contratiempo serán los mismos cuando se reanude la actividad. El equipo: Washington Aguerre, Juan Acosta, Agustín Heredia, Martín Ferreira, Facundo Rodríguez, Hugo Dorrego, Sebastián Assis, Adolfo Lima, Tomás Fernández, Mauro Luna Diale y Jonathan Dos Santos.



“Mal o bien llegamos al último partido del año manteniendo la expectativa de definir, lo que no es poca cosa. Y no nos caímos como decían muchos que iba a pasar a mitad de temporada”, finalizó el entrenador arachán con orgullo.