Cerro Largo lidera la tabla Anual, pero no se ocupa sólo del fútbol

Cerro Largo lidera en forma solitaria la Tabla Anual. Con dos puntos más que Nacional y tres que Peñarol. Algo inusual para un equipo del interior que cada 15 días viaja a Montevideo, y que esta temporada regresó de Segunda División. Los arachanes realizaron gran campaña tanto en el Apertura como en el Intermedio. Y ahora se preparan para el Clausura, pero no es fútbol de lo único que se ocupan.

Ayer, el defensa Yeferson Quintana y cinco de sus compañeros visitaron el Liceo N° 1 de Cerro Largo, donde compartieron la clase de inglés con los gurises de segundo de liceo.



“Surgió por intermedio de la señora de un amigo que es profesora de inglés. Fuimos a conversar con los alumnos y explicarles lo que es nuestra vida, que muchas veces nos toca irnos y lo importante que es el inglés”, explicó Yeferson.

Los alumnos tienen que hacer la biografia de los futbolistas para exponer luego frente a sus compañeros y los profesores. “Les conté de dónde soy, dónde jugué, de mi familia, dónde vivía, esas cosas. Un poco en inglés, porque para defenderme me alcanza. Incluso había una chica que es de Estados Unidos y está de intercambio”, contó el defensa. Próximamente los futbolistas volverán al liceo para hacer otra actividad, esta vez con los alumnos de cuarto año.

El día a día Un grupo muy fuerte y consustanciado con el pueblo "El objetivo era permanecer en Primera, pero tenemos un grupo muy fuerte que busca mejorar día a día y está consustanciado con el pueblo”, dijo Yeferson.



“Me gustó porque te abre la cabeza. Nos hicieron muchas preguntas. A mí sobre todo de Peñarol y si iba a volver. Les conté que Peñarol me había dejado de lado y había tenido que salir a buscar una segunda oportunidad. Y también que de chico me costaba mucho el inglés y que luego me tuve que ir a jugar a Estados Unidos y le dije a mi madre que me arrepentía de no haberle dado más importancia al inglés”, reconoció Yeferson que hoy es ídolo en Melo. “Acá la gente te trata de otra manera, más ahora que estamos haciendo bien las cosas. Es lindo estar involucrado con la sociedad y con el pueblo. A veces me cruzo con chiquilines que ya quedan felices sólo con que les diga hola. Uno lo hace de corazón, pero también te alegra el día”.