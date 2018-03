Cerro se juega hoy el semestre

La Copa Sudamericana es la tabla de salvación, a esta altura del año, tanto para Cerro como para el peruano Sport Rosario, equipos que se enfrentarán hoy desde las 19.15 en el Tróccoli en el partido de vuelta por la primera fase del certamen.



El empate sin goles de la ida le otorga ventaja al albiceleste, aunque no demasiada, porque si la visita anota lo obliga a ganar, pues cualquier empate con anotaciones le dará el pasaje a los incaicos.



Ninguno de los dos viene bien. Cerro no ganó aún en cancha en lo que va del año (logró los tres puntos ante El Tanque Sisley, quien no se presenta al Apertura), ya que empató tres partidos y perdió los últimos dos. El pasado fin de semana Fernando “Petete” Correa guardó a los titulares para tenerlos hoy al 100%, pues la prioridad a corto plazo es conseguir la clasificación.



Sport Rosario, en tanto, llega con cuatro partidos sin victoria y con técnico diferente al de la ida. El argentino Pablo Abraham ya no está más al frente del conjunto peruano, que llegó a Montevideo dividido en tres grupos y con Rainer Torres como nuevo conductor interino. El juego de hoy será el segundo suyo, pues el domingo pasado como local le robó un empate a 1 frente al Alianza Lima de Pablo Bengoechea.



Cerro no contará con Héctor “Romario” Acuña, quien sufre una molestia muscular.



Datos Los detalles del partido Cerro: Yonatan Irrazábal; Christian Núñez, Emiliano Díaz, Darwin Torres, Leandro Zazpe; Lucas Tamareo, Felipe Klein, Richard Pellejero, Leandro Paiva; Maureen Franco y Franco López. DT: Fernando Correa.



Sport Rosario: Salomón Libman; Ronaldo Andía, Carlos Beltrán, José Canova, Farihd Jasaui; Christian Adrianzén, Paulo Goyeneche, Carlos Uribe, Raúl Tito; Christófer Gonzáles y Tulio Etchemaite. DT: Rainer Torres.



Árbitros: Eber Aquino, Darío Gaona y Rodney Aquino (terna de Paraguay)



Hora: 19:15.

Estadio: Luis Tróccoli

TV: Fox Sports 3.