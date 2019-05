Cerro Largo se impuso ante Fénix, le sacó el invicto y se arrimó a dos unidades

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cerro Largo se hace fuerte en su casa, donde se mantiene invicto. Y en los primeros 45 minutos fue más que Fénix. El partido no fue de ida y vuelta como se podía imaginar en lo previo por la idea de ambos técnicos. El equipo de Danielo Núñez dominó el juego, presionó bien arriba la salida de los de Capurro y se quedó con la pelota.

Los archanes llegaban por afuera, con Lima por un lado y Graví por el otro. Y con Lima dominando las acciones en el medio. La más clara fue a los 26' tras una llegada de Lima por izquierda que se la colocó contra el segundo palo a Sebastián Sosa, a quien Darío Denis le negó con gran reacción, el gol. Es más el arquero tuvo que ser atendido tras su atajada contra el palo.

Fénix no pareció Fenix. Recién a los 20' tuvo su primera llegada sobre el arco local, bien custodiado por Washington Aguerre. Y recién sobre el media hora pudo equilibrar las acciones. Esta vez, en el Ubilla, Leo Fernández no pudo desequilibrar como lo hace habitualmente porque fue bien marcado y no pudo habilitar a Alex Silva.

SEGUNDO TIEMPO. Fénix salió con otra actitud a jugar al segundo tiempo. Es más se perdió el gol al inicio del complemento cuando Maximiliano Pérez no llegó a una pelota que le puso Mathías Acuña.

Pero, a pesar de que los de Capurro habían logrado emparejar las acciones, en solo tres minutos, los archanes liquidaron el partido a su favor. Con dos goles anotados por Sebastián Sosa y Jonathan Dos Santos, que había ingresado para jugar el segundo tiempo.



Fiel a sus ideas, Cerro Largo siguió buscando el arco de Denis, pero también fue inteligente para cuidar el resultado. Los de Danielo Núñez están terceros en la tabla, a solo seis puntos del líder Peñarol. Fénix, por su parte, sigue segundo, pero dejó el invicto en el Ubilla y se alejó del puntero.