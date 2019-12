Cerro Largo espera a mañana por Danielo Núñez, pero tiene plan B

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cerro Largo conoció el martes su rival en la Copa Libertadores. Se enfrentará a Palestino de Chile en la segunda fase.



En tiendas de arachanes hay conformidad con el resultado del sorteo. Según le explicó el presidente Ernesto Dehl a Ovación, lo que querían evitar a toda costa era un viaje a Venezuela. Y las bolillas le favorecieron. Enfrentarán al equipo chileno, primero como visitante y tendrán la posibilidad de definir la llave en casa.

“Creo que Palestino es un equipo que está más o menos a nuestra altura. Vamos a ver que sucede, pero es un cruce bastante parejo”, se ilusionó el presidente Dehl, recién llegado de Paraguay.



De todas maneras, el titular arachán tiene por estos días otras preocupaciones. Debe definir quién será el técnico para la próxima temporada. La prioridad, tras la gran temporada que hicieron en el regreso a la A es que continúe Danielo Núñez.

Pero el técnico solicitó que lo esperarán hasta mañana pues aguarda por unas posibilidades del exterior. Tenía tres chances una de Colombia, otra de Ecuador y otra de Argentina. La primera se cayó, pero las otras dos se siguen trabajando.



Por eso Danielo Nuñez, que estaba ayer en su casa de playa de Laguna Merín ocupándose de realizar unos arreglos que tenía postergados por su actividad futbolística, no se separaba mucho de su teléfono celular. Por si llegaba la llamada esperaba.

El técnico confirmó que le había pedido al presidente que le diera unos días y que le respondería mañana. “El rival que tocó en el sorteo no sería tan importante”, le comentó Núñez a Ovación refiriéndose a Palestino. Pero agregó que eso no influía en su decisión de continuar en Cerro Largo, o no hacerlo.

“El problema es que se puede quedar sin el pan y sin las tortas”, afirmó Dehl, quien ayer recién llegado de Asunción estaba en comunicación con la gente de Boca por algunos futbolistas y porque ya estaba planificando la pretemporada. La misma se llevará a cabo en la vecina orilla del 12 de enero al 15. Y en ese lapso se jugarán cuatro partidos amistosos: dos de ellos ya están confirmados frente a Estudiantes y Almagro. Pero para todo eso Cerro Largo necesita un técnico. Y aún no lo tiene.

altas y bajas Los contratos del club.

La mayoría de los futbolistas de Cerro Largo tienen contrato vigente. Salvo alguno casos como el de Assis que no seguirá. Bruno Téliz, por su parte, espera por una posible salida, pero seguramente renueve en el club. Yeferson Quintana debe volver a Peñarol, pero si los aurinegros no lo utilizan puede regresar a Melo. Es más, los arachanes le solicitaron a Peñarol dos jugadores más.



Sebastián assis Baja en Cerro Largo.

El volante Sebastián Assis, pieza fundamental en la gran campaña que hicieron los arachanes en el año que está a punto de finalizar, no seguirá en el club. Terminó su contrato y no renovará. Su gran temporada lo llevará al exterior.

Gonzalo Latorre Arregla para el 2020

El exjugador de Peñarol, Atenas, Cruzeiro y de las selecciones juveniles uruguayas, Gonzalo Latorre, llegó a un acuerdo con Cerro Largo. El delantero, de 23 años, reforzará al equipo arachán de cara a su participación en la Copa Libertadores.