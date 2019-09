Cerro Largo arranca el torneo Clausura mirando desde lo más alto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cerro Largo, el líder de la tabla anual, se prepara para visitar a Danubio en el María Mincheff de Lazaroff el próximo domingo.



Trabajar con el equipo para el debut no fue sencillo para el técnico Danielo Núñez. Las intensas lluvias que cayeron en Melo y recién aflojaron ayer por la mañana complicaron las prácticas de los arachanes. El miércoles tuvieron que entrenar en una cancha de fútbol 5 y ayer regresaron al complejo Los Pinos, pero sólo pudieron utilizar una franja de césped, donde el piso no estaba tan blando.



“Las canchas están muy mal, el piso muy blando, estaba bravo para trabajar pero no tuvimos otra alternativa. El tema de las canchas está muy complicado, tienen mucha agua porque llovió mucho acá. Ha sido continuo esto de llover y llover”, se lamentó Núñez.

Para el debut ante Danubio el técnico no podrá contar con Hugo Dorrego ni Facundo Rodríguez, ambos suspendidos. Sebastián Assis también está al margen por una inflamación en el cartílago de una de sus rodillas. Ya está sin dolor, pero el entrenador no quiere arriesgarlo el fin de semana. “Prefiero que se sienta con mayor confianza y que arranque con la lesión bien superada, si no nos puede costar más caro”.



El que si podrá ser tenido en cuenta es Bruno Teliz, quien ha completado su recuperación.

Cerro Largo viene haciendo una gran temporada y en Melo se habían ilusionado con definir el Intermedio y asegurar una clasificación a copas ya a mitad de año. “Se cayó una posibilidad que pensábamos que estaba al alcance de la mano en cierto momento. Nos superó Liverpool, que terminó siendo más regular que nosotros. Cuando dejamos puntos en Colonia ya sabíamos que iba a ser muy difícil porque veíamos a Liverpool muy fuerte. Pero por otro lado conseguimos la punta de la Anual y eso suplió lo que no pudimos lograr”, reconoció Danielo.

“Ahora ya está, hay que mirar hacia adelante e intentar mantener lo que hemos mostrado hasta ahora. Seguir mejorando en el juego y conseguir mayores fortalezas para seguir entre los equipos de arriba”, agregó el técnico.



En la primera fecha del Apertura, Cerro Largo venció a Danubio en el Ubilla. Ahora les toca ir al barrio Jardines del Hipódromo. "Creo que va a ser un Danubio diferente. Mauricio (Larriera) es un buen técnico, con experiencia. Danubio tiene buenos jugadores, es raro verlo tan abajo. No sé cuál será la explicación, Méndez también es un buen entrenador. Creo que va a ser un equipo más duro, ahora tienen a Victoriano también y se hacen fuertes en su cancha. Va a ser un partido de ida y vuelta con un ritmo alto de juego. Ojalá podamos encontrar alguna diferencia".



El objetivo del equipo arachán es hacerse fuerte afuera. “Tenemos un piso importante de puntos logrados en casa, pero estamos un poco en el debe afuera. Arrancar con un triunfo sería muy importante, más esta semana que se juegan tres partidos en siete días”, culminó.