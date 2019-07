En Cerro apuestan a los goles de Maureen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El regreso de Maureen Franco le cayó como anillo al dedo al técnico de Cerro, Richard Martínez. Y quiso el destino que el primer partido tras su retorno sea un clásico ante Rampla. Es que Maureen defendió a Cerro entre 2015 y 2018 y fue en el clásico del Apertura de ese último año que anunció, tras haber anotado dos goles para la victoria 2 a 0 de los albicelestes, que no seguiría en el club.



Pretendía rescindir su contrato y estuvo entrenando con la Tercera División casi un semestre, hasta que a principio de este año llegó a Liverpool. Sin embargo, el goleador decidió dejar sin efecto su contrato con los negriazules y abandonar la comodidad y el sueldo seguro a principio de cada mes, para jugar en Cerro. Algo que en el equipo dirigido por Paulo Pezzolano no se le aseguraba.

Maureen no jugó el primer partido del torneo Intermedio, en el que Cerro perdió 2 a 0 justamente frente a Liverpool, pero lo hará en el clásico del domingo. Se fue del club tras jugar un clásico y regresa para jugar otro.



“A Maureen no lo voy a inventar yo. Para nosotros es muy importante. Nos suma una buena cuota de gol. Ojalá se encuentre con el gol rápidamente”, se ilusionó el técnico albiceleste, Richard Martínez.

“El Negro ya conoce lo que es la casa y conoce a la mayoría de los jugadores porque lo hemos tenido como compañero. Sabemos lo que aporta en la cancha y adentro del vestuario. Para nosotros es un jugador importantísimo. Esperemos que empiece a hacer lo que nos tenía acostumbrados, que son los goles. Sé que él se siente cómodo con nosotros y eso para un jugador es importantísimo”, dijo mientras tanto, el capitán Richard Pellejero.



“Estamos bien, con muchas ganas para tratar de revertir lo del clásico pasado. Todos los partidos son diferentes, pero a uno le queda la sangre en el ojo. Son partidos muy importantes. Nos tenemos mucha fe para el Intermedio y la única forma de cambiar esto es ganar. El clásico es el mejor partido para levantar la cabeza”, agregó Pellejero quien no está seguro que la situación de Rampla, que recién está en formación, influya.

“Nosotros mantenemos la base del campeonato pasado y el entrenador ya nos conoce. Capaz que para el equipo rival cambiar tantos jugadores en un plantel y con un campeonato recién arrancado no debe ser fácil, pero los clásicos son diferentes. Y se juegan muchas cosas, tanto para ellos como para nosotros. Queremos que sea nuestro despegue y poder ilusionarnos con el Intermedio porque cualquiera le puede ganar a cualquiera”, afirmó el volante.



El técnico Martínez comparte las afirmaciones de Pellejero y cree que lo que pasó en el clásico del Apertura (triunfo picapiedra por 2 a 0) no le preocupa. “Lo que pasó en el Apertura no influye. Nosotros llevábamos pocos días con el plantel en aquel momento. Ahora ya lo conocemos, tenemos bastante más trabajo arriba y además se suma la cuota de fútbol de Maureen que no es poca cosa”, dijo.

“Estamos entrenando bien y cumpliendo con todo lo planificado. Ha sido una semana muy buena”, afirmó el técnico. Ayer Cerro entrenó por la mañana, y en el movimiento Maureen jugó medio tiempo. El goleador llegó muy bien dado que había hecho la pretemporada con Liverpool pero Martínez probó dos alternativas. Una con línea de tres en el fondo y la otra con cuatro, pero en ambos casos Maureen será titular.



“¡Sí sí, vamos arriba!”. El técnico interrumpió por un momento el diálogo para responder al saludo de unos hinchas que exigen una victoria el domingo. “Los hinchas quieren ganar. Je”, aclaró.



Hoy entrenarán de mañana en el Tróccoli y mañana lo harán al mediodía, a la hora del partido, repasando las pelotas quietas. La mayoría de los jugadores reclamó y seguramente hoy cobrarán lo atrasado.

Calidad. La de Maureen Franco, quien regresó al club y jugará el clásico. Foto: Darwin Borrelli.