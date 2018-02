Cerro Largo anunció la contratación de Carlos Bueno

A mediados de 2017, tras consagrarse campeón con el Santa Tecla en El Salvador, Carlos Bueno anunció su retiro del fútbol. Sin embargo, dos semanas atrás, el delantero de 37 años reconoció en diálogo con Ovación su intención de volver a las canchas.



"Tengo muchas ganas de jugar. Me aburro sin hacer nada y mi pueblo ayuda. Siento que envejezco más rápido y eso es lo que yo no quiero. El tiempo pasa y hay que asumirlo, pero no me siento tan viejo como para vivir como lo estoy haciendo. Tirado todo el día tomando mate. Si bien disfrutó mucho de los niños y de la familia, siento que me falta algo", explicó.



Finalmente, el domingo a última hora, Cerro Largo anunció en redes sociales la llegada del artiguense para disputar el campeonato de Segunda División.