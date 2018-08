Cerrito se quedó con el clásico

El Parque Maracaná fue el escenario para el clásico de barrio que protagonizaron Cerrito y Rentistas con el arbitraje de Daniel Rodríguez para abrir la fecha 15 del torneo de ascenso.

En la primera parte, las situaciones de gol no abundaron aunque los dos tuvieron sus chances como para abrir el marcador pero tanto Stéfano Perdomo como Leandro Gelpi lo impidieron con buenas intervenciones.

Con ese empate sin goles se fueron al descanso y en el complemento la tónica no cambió. Si bien Cerrito intentó más, Rentistas se defendía bien y buscaba la salida rápida en ataque pero los también tuvieron que lidiar con el mal estado del campo de juego.

Hasta que a los 83’, un largo saque de Stéfano Perdomo desde el arco llegó al área del bicho colorado, la defensa dudó y el que no perdonó fue Maximiliano Silvera, quien sacó un fuerte remate para poner el 1-0.

De ahí en más fue el local el que se defendió con uñas y dientes y Rentistas el que se volcó completamente al ataque para buscar la igualdad que nunca llegó.

Cerrito, con ese solitario gol de Silvera, se quedó con el clásico y trepó al quinto lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Uruguayo de la Segunda División Profesional.



LO QUE SIGUE

Empató Juventud, pero mantuvo la ventaja

Juventud igualó 2-2 con Villa Española, pero sigue líder con siete puntos de ventaja sobre Villa Teresa, que igualó también 2-2 con Miramar Misiones, por lo cual no pudo descontar. Otros resultados: Sud América 2-2 Albion y Central Español 0-0 Deportivo Maldonado. Este domingo se completará la fecha con dos partidos: Cerro Largo vs. Oriental y Tacuarembó vs. Plaza Colonia, ambos juegos desde la hora 15.00.