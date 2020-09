Cerrito ganó y es único líder de la Segunda División

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La cuarta fecha comenzó con tres partidos donde dos de los tres equipos del podio salieron a escena. Cerrito y Rocha hicieron una nueva presentación y tuvieron suerte dispar ya que el primero ganó y el segundo igualó en casa.

Fue de hecho Cerrito quien protagonizó el primer partido de la jornada enfrentando a Juventud de Las Piedras. El equipo auriverde se quedó con la victoria por 1-0 y también con la cima de la tabla en el Estadio Charrúa.

Esteban da Silva, en el inicio del segundo tiempo, fue el autor del único tanto del partido que le valió a los de Roland Marcenaro quedar como únicos punteros de la competencia.

A segunda hora, se dio el único juego sin goles y fue el que protagonizaron Albion y Rampla Juniors también en el corazón del Parque Rivera.

El "Picapiedra" jugó todo el segundo tiempo con un hombre de más por la expulsión de Horacio Sequeira, pero no alcanzó para vencer a los dirigidos por Ignacio Ordoñez

En el cierre de la jornada del lunes, Rocha sabía que con un triunfo también iba a quedar como líder alcanzando a Cerrito, pero la igualdad frente a Central Español se lo impidió.

Un gol de Sebastián Gallegos adelantó al palermitano que jugó de visitante en el estadio Mario Sobrero, pero sobre el final apareció el empate del equipo celeste por intermedio de Jordan Mosquera.

martes Así continúa la actividad

- Villa Española vs. Atenas de San Carlos (12:15 hs.) - VTV



- Tacuarembó vs. Villa Teresa (14:30 hs.) - VTV+



- Racing vs. Sud América (17:00 hs.) - VTV