Cero riesgo: la estrategia clásica inicial se basará sobre la ley que impera

Clásico de título, de copa para las manos del capitán. Ese el premio que espera al final de 90 o 120 minutos, con la posibilidad de estirarse a la definición por penales, al ganador del eterno duelo entre los grandes del fútbol uruguayo. Clásico definitorio, aunque no tanto si se piensa en la final del Campeonato Uruguayo, por lo que podría darse un partido diferente. Con más audacia o más determinación para ir a buscar el partido de entrada. Sin embargo, esa no es la expectativa que existe entre los entrenadores del fútbol uruguayo que fueron consultados por Ovación.

La gran mayoría se prepara para ver otro juego ajedrecístico, o de laboratorio, y con pocas intenciones de poner de entrada “toda la carne en el asador”. Otros creen que es el momento para golpear fuerte.

Martín Lasarte

“Tengo la sensación de que hay realidades distintas, que las bajas que tiene Peñarol se transforman en una ventaja para Nacional. La estrategia la podría marcar el hecho de que este partido no termina definiendo nada y que una eventual derrota podrá ser olvidada si luego se consigue el Campeonato Uruguayo. Quizás eso es lo que podría estimular a tomar más riesgos y hasta podría valer la pena asumirlos. Desde mi punto de vista, en esta ocasión, hay menos para perder y mucho más para ganar”.

Martín García

“Más allá de las bajas, tengo la impresión que la actitud más audaz podría ser la de Peñarol, porque tiene que ganarlo. Sin embargo, me parece que el clásico va a ser más estudiado de lo que nos gustaría a quienes lo vamos a ver desde afuera. Nacional tiene sus armas, ha levantado, pero vemos que siempre tomas sus precauciones. Si tuviera que definirme creo que va a ser un partido de especulación, de tratar de minimizar los errores. Los últimos clásicos han sido así y no creo que esa tónica se abandone. Quizás con el avance del partido empezarán a valorar que otra estrategia les conviene, pero van a tratar de regalar lo menos posible”.

Eduardo Acevedo

“Lo veo diezmado a Peñarol y a Nacional con mejores posibilidades para arriesgar, aunque no creo que pase eso. Las bajas de Peñarol, físicas y futbolísticas, podrían lograr una postura diferente de Nacional, pero me parece que la primera mitad va a ser de estudio y recién en el segundo tiempo alguno de los dos va a tomar la decisión de dar el paso hacia adelante. Si hay igualdad en la primera mitad, supongo que luego Peñarol tomará la iniciativa. Veo más propenso al ‘Memo’ a buscar la jugada de ataque, a ser intenso y a presionar”.

Rosario Martínez

“Ninguno de los dos va a arriesgar mucho, no son de hacerlo. Creo que van a esperar, mucha especulación en el primer tiempo y después ver cómo sigue el desarrollo del partido. Los veo muy igualados, por más que Peñarol tiene bajas importantes. Supongo que veremos un partido cortado, con roce, con la búsqueda de alguna jugada puntual. Si se presenta algo diferente es por una acción individual”.

Juan Ahuntchain

“Viendo el panorama anterior estoy convencido que los dos van a especular. No veo a ninguno tomando la determinación de salir al todo o nada. No lo creo. Álvaro (Gutiérrez) no va a salir de su esquema, que está bien porque le ha dado resultado, y el ‘Memo’ (Diego López) quizás haga alguna cosita diferente pero no mucho. No vamos a ver un partido abierto. La constante va a ser cuidar, controlar el juego y ver si alguna pelota quieta o una circunstancia puntual modifica la estrategia”.

Leonel Rocco

“Me magino un clásico de mucho estudio, por la situación en la que se encuentran y porque es un partido que puede llegar a los 120 minutos. Ni Nacional es el equipo que al comienzo del Clausura avasallaba ni Peñarol futbolísticamente está fuerte, así que creo que van a especular y, después, dependiendo del trámite adoptarán otras determinaciones. Viendo las cartas y conociendo un poco todo lo anterior me parece que ninguno de los dos tomará la determinación de salir de una a buscar el partido”.

Gerardo Pelusso

“Creo que este es el partido para salir a definirlo y especular menos. Este clásico no es definitorio y lo único que entrega es un panorama diferente en la definición, pero el que lo llegue a perder no se queda sin el Uruguayo. Me parece que hay cosas para ganar y menos para perder. Está claro que cada uno tiene su problemática interna y que podrán en la balance muchos aspectos, pero acá hay condiciones favorables para salir con una actitud diferente. La perdida de Gargano y del ‘Cebolla’ es una desventaja para las finales”.

Walter Olivera

“No creo que ninguno de los dos equipos asuma la postura de ‘al todo o nada’. Creo que se van a estudiar bastante, que cada uno irá viendo en el transcurso del partido qué le sirve más. Hasta pienso que si no tienen a jugadores en el 100% de las condiciones no los usarán para tenerlos el domingo. Hoy no veo que tengan ganas de poner toda la carne en el asador, porque hay tiempo y más partidos. Me parece que van a jugar a no descuidarse mucho, nada de hacer locuras”.