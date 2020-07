¿Más cerca? Si un grupo inversor compra la Roma, el primer objetivo es Edinson Cavani

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El futuro de Edinson Cavani en el fútbol es la gran incógnita del mercado europeo luego de que el salteño terminara su vínculo con el PSG y las partes decidieran no renovar el contrato, por lo que el “Matador” está en libertad de acción desde el 30 de junio.

Mientras el delantero de 33 años sigue en Salto, donde disfruta de su ciudad natal y también de su familia y amigos al mismo tiempo que se prepara físicamente para nuevos desafíos, en varios clubes del mundo se ilusionan con tener a un jugador de sus características.

Y en las últimas horas surgió un fuerte interés de la Roma de Italia, equipo que ya había hecho un sondeo pero que dada la situación económica, se le hacía imposible poder contar con Cavani.

Pero eso no quedó ahí ya que hay un grupo inversor que está muy cerca de comprar el prestigioso club del Calcio y a través del representante uruguayo Gastón Fernández, le hizo llegar al “Matador” una propuesta que al jugador celeste le cayó muy bien.

“Ellos me contactaron para que le hiciera llegar una propuesta formal a Walter Guglielmone (hermano y representante de Cavani) y si ese grupo adquiere definitivamente a la Roma quieren a Edinson en el equipo”, le contó a Ovación Gastón Fernández.

El empresario remarcó que “todo va a depender si ese grupo inversor se queda con la Roma o no, porque si bien hay muchas negociaciones avanzadas, no es fácil quedarse con un club de ese prestigio hoy en día. Hay muchas cosas a tener en cuenta, pero una de sus prioridades si el negocio se concreta es tenerlo a Cavani”.

Acerca de cómo surgió el interés, el “Mosquito” contó que “ellos sabían que yo estoy cerca de Cavani y con él hablo de otras cosas porque el representante es Walter, pero me llamaron, me dijeron mirá está esta posibilidad, me aseguré que fuera algo serio y se lo trasladé a Guglielmone. A ellos les pareció buena la propuesta pero como te dije antes, esto no significa que se termine con la compra de Edinson porque primero el grupo se tiene que quedar con la Roma”.

En tal sentido, los próximos días pasarán a ser de vital importancia para saber si primero el grupo inversor dispuesto a quedarse con el club de la capital italiana logra su objetivo y segundo, para confirmar si el regreso de Edinson Cavani a Italia se concreta, pero esta vez para ponerse la camiseta de la Roma.