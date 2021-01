Centurión: "Romay me había dicho que si pateaba Nacho me quedara en el medio"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guillermo Centurión, arquero de Nacional en la final del Torneo Intermedio frente a Wanderers, sabía que iba a quedarse parado en el medio del arco cuando vio que Nacho González se acercaba para patear el primer penal. Leonardo Romay tuvo que ver en esa decisión. El joven de 19 años dijo que el entrenador de arqueros le había dicho que no se moviera si era el 10 bohemio el pateador.

"En el primer penal estaba convencido de que me iba a parar en el medio, fuera quien fuera. Leo (Romay) me dijo que si pateaba Nacho (González) me quede en el medio", dijo Centurión a Sport890. "Cuando veo que empezó a correr y me miraba mucho pensé que me la iba a tocar contra un palo, me hizo dudar, pero me quedé en el medio", agregó.

Además, contó que en el tercer penal, su segundo atajado, observó la mirada de Gastón Bueno, el ejecutante, para decidir a qué lado tirarse: "En la cara de él veo que mira mucho mi palo izquierdo, como queriendo engañarme. Y me la jugué al palo derecho".

Centurión destacó el rol que ha tenido Romay para él desde que llegó a la Primera de Nacional, más allá de los consejos que le dio para la tanda de penales de la final. "Leo es un pilar importante. Desde que subí a primera cuando tenía 16, casi 17 años, al principio me intentaba afianzar, y él es un 'crack'. Entre broma y broma te va apoyando", dijo.

Los nervios del debut y el poco trabajo en el primer tiempo

Por otro lado, el debutante señaló que comenzó el partido con muchas emociones pero que estas se fueron aplacando con el correr de los minutos y con sus primeras atajadas, que llegaron tras un tiro desde afuera del área y una jugada fortuita de Renzo Orihuela que casi se mete en el propio arco de Nacional. "En el principio estaba con mucho nervio, pero cuando agarré la primer pelota y la de Renzo, que casi se mete, ya estaba más tranquilo, más seguro", afirmó.

"Me imaginé que me iban a probar más. Pero por suerte el equipo también hizo un desgaste importante y no tuvo chances Wanderers de patear de media distancia". Guillermo Centurión Arquero de Nacional

Centurión debutó a raíz de la suspensión de Sergio Rochet, inhabilitado para jugar la final del Intermedio. Aunque los tricolores manejaron varios nombres como potenciales incorporaciones en las últimas semanas, el cuerpo técnico decidió jugársela por los juveniles del plantel. "Fue un plus de confianza ver que no habían llegado los arqueros que decían que podían llegar", afirmó el héroe de la final.